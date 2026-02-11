為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    強化連假用電穩定 台電屏東區處啟動春節專案檢測

    2026/02/11 12:32 記者羅欣貞／屏東報導
    台電屏東區處於屏東榮總醫院啟動春節專案檢測，強化連假用電穩定。（圖由台電屏東區處提供）

    台電屏東區處於屏東榮總醫院啟動春節專案檢測，強化連假用電穩定。（圖由台電屏東區處提供）

    春節9天連假將至，為確保國人返鄉、出遊及醫療照護期間用電穩定，台電屏東區處於今（11）日陸續針對大眾運輸場站及醫院用戶設備啟動專案檢測，全面設備檢視提前排除潛在風險，守護民眾安心返鄉過年。

    此次專案由台電屏東區處處長仇忠銘、副處長江秉忠於春節前分別率隊，陸續至交通部台灣鐵路管理局屏東車站及潮州車站、衛生福利部屏東醫院、屏東榮民總醫院、屏東基督教醫院及東港安泰醫院等地進行專案檢查。

    台電屏東區處說明，檢查重點包括用戶配電室各類開關設備紅外線檢測、MOF（計量用變壓器）配電盤檢查，以及相關保護裝置與線路負載狀況評估，並針對台電外線電桿、饋線、變壓器及重要供電節點進行預防性檢測與即時改善作業，由台電配電技術人員透過專業儀器逐一進行現場診斷與測試，確保設備正常運轉。

    屏東區處處長仇忠銘指出，春節期間適逢返鄉與旅遊人潮高峰，交通運輸系統負載大幅攀升，而各大醫院急診與住院服務也需全天候運作，對電力的穩定性要求極高。供電品質除仰賴電力系統的穩定外，用戶自有受電設備的維護狀況亦是關鍵，透過台電內外線整合檢查與風險控管，全面提升重要公共場域的供電可靠度，確保春節期間交通運輸順暢、醫療服務不中斷，讓民眾安心過好年。

    仇忠銘進一步表示，台電已完成相關巡檢作業，會同公共場所用戶及其電氣負責人，進行用電安全宣導與技術交流，提醒落實自有設備定期檢查與維護，台電也與相關用戶保持密切聯繫，提供必要的技術支援，協助降低用電風險，盼能透過預防性維護與設備檢測，讓民眾在春節期間能「用電安心、返鄉放心、過年開心」。

    台電屏東區處也提醒，民眾年節期間使用高耗電電器應注意用電安全，避免延長線超載或老舊電器引發危險，共同維護用電安全。

    台電屏東區處於東港安泰醫院進行春節專案檢測。（圖由台電屏東區處提供）

    台電屏東區處於東港安泰醫院進行春節專案檢測。（圖由台電屏東區處提供）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    2026春節專區
    圖
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播