強化連假用電穩定 台電屏東區處啟動春節專案檢測

台電屏東區處於屏東榮總醫院啟動春節專案檢測，強化連假用電穩定。（圖由台電屏東區處提供）

春節9天連假將至，為確保國人返鄉、出遊及醫療照護期間用電穩定，台電屏東區處於今（11）日陸續針對大眾運輸場站及醫院用戶設備啟動專案檢測，全面設備檢視提前排除潛在風險，守護民眾安心返鄉過年。

此次專案由台電屏東區處處長仇忠銘、副處長江秉忠於春節前分別率隊，陸續至交通部台灣鐵路管理局屏東車站及潮州車站、衛生福利部屏東醫院、屏東榮民總醫院、屏東基督教醫院及東港安泰醫院等地進行專案檢查。

請繼續往下閱讀...

台電屏東區處說明，檢查重點包括用戶配電室各類開關設備紅外線檢測、MOF（計量用變壓器）配電盤檢查，以及相關保護裝置與線路負載狀況評估，並針對台電外線電桿、饋線、變壓器及重要供電節點進行預防性檢測與即時改善作業，由台電配電技術人員透過專業儀器逐一進行現場診斷與測試，確保設備正常運轉。

屏東區處處長仇忠銘指出，春節期間適逢返鄉與旅遊人潮高峰，交通運輸系統負載大幅攀升，而各大醫院急診與住院服務也需全天候運作，對電力的穩定性要求極高。供電品質除仰賴電力系統的穩定外，用戶自有受電設備的維護狀況亦是關鍵，透過台電內外線整合檢查與風險控管，全面提升重要公共場域的供電可靠度，確保春節期間交通運輸順暢、醫療服務不中斷，讓民眾安心過好年。

仇忠銘進一步表示，台電已完成相關巡檢作業，會同公共場所用戶及其電氣負責人，進行用電安全宣導與技術交流，提醒落實自有設備定期檢查與維護，台電也與相關用戶保持密切聯繫，提供必要的技術支援，協助降低用電風險，盼能透過預防性維護與設備檢測，讓民眾在春節期間能「用電安心、返鄉放心、過年開心」。

台電屏東區處也提醒，民眾年節期間使用高耗電電器應注意用電安全，避免延長線超載或老舊電器引發危險，共同維護用電安全。

台電屏東區處於東港安泰醫院進行春節專案檢測。（圖由台電屏東區處提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法