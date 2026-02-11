春節一過先衝這件事 南市國小資優鑑定3月登場 家長別錯過報名黃金5天

南市115學年度資優鑑定期程。（南市教育局提供）

過完農曆春節，家長們最關心的校園大事之一來了！台南市115學年度國小資優鑑定將於3月正式啟動，包含一般智能優異、音樂資優，以及創造能力與領導能力資優等類別，提醒符合資格的學童把握報名時間。春節收心後，為孩子的潛能發展搶先布局。

教育局指出，國小一般智能優異及音樂資優學生鑑定報名時間為3月2日上午9時至3月6日下午4時；創造能力及領導能力資優學生鑑定報名則為3月23日上午9時至3月27日下午4時，皆採網路報名，逾期不受理。

為回應地方需求並優化學習資源，南市於114學年度增設4所國小一般智能資優班，目前全市已有10所國小設置資優班，服務量能再提升，讓更多具潛能的孩子獲得適性發展機會。

教育局長鄭新輝表示，讓每位學生接受適性教育，是教育局的重要目標。透過鑑定機制，及早發掘在不同領域展現卓越潛能或傑出表現的孩子，提供優質學習環境與多元課程設計，強調主動探索與實作能力，培養解決問題與創新思考的關鍵素養。

南市資優教育資源中心提醒，報名全面採網路辦理，家長須自行下載並列印相關資料，完成核章後上傳系統，並於期限內完成繳費。建議家長事先備妥報名資料電子檔，詳閱鑑定安置計畫中的重要期程與規範，也可參考「觀察推薦表」檢視孩子特質，釐清對資優教育的迷思，為孩子選擇最合適的學習方向。

