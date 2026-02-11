果農之子回饋故里 泰博董座陳朝旺連4年豪發紅包暖枋山

果農之子創業有成回饋故里，泰博董座陳朝旺連4年豪發紅包暖枋山。（記者蔡宗憲攝）

屏東縣枋山鄉近年出現一段企業家回饋鄉里的佳話，在枋山鄉長羅金良與地方人士的奔走牽線下，出身當地的泰博科技股份有限公司董事長陳朝旺，連續4年針對故鄉親族與弱勢族群發放春節紅包。這份來自「果農之子」的溫情，累計已發出超過2千萬元，讓偏鄉親情在寒冬中顯得格外溫馨，更引發地方熱烈好評。

枋山鄉長羅金良感性指出，陳朝旺董事長是道地的枋山孩子，父親是當地果農陳復和，年少時期生活極為艱苦。但他憑藉著過人毅力，從正修電機科一路苦讀考上台科大，最終取得台大博士學位並成功創業。如今泰博科技已是國內醫材產業的國家隊，事業版圖擴及美國與澳洲，更是中小企業中的「隱形冠軍」，但陳朝旺即便身價不凡，卻始終保持低調，長期默默守護出生的嘉和社區，不求回報。

請繼續往下閱讀...

這段善緣的背後，是羅金良就職鄉長後，深感政府能量有限，為了照顧鄉內的低收、中低收入戶及邊緣戶，透過陳朝旺的表哥、現任鄉長特助鄭有德居中牽線。陳朝旺感念疫情期間公司獲利，且體認到偏鄉鄉親生活不易，隨即決定挹注民間資源，延伸對故里的照顧。從2023年首度發放時，便針對嘉和社區376戶、每戶致贈2萬元，一口氣發出752萬元，震驚地方。

隨著愛心擴散，陳朝旺將發放工作委託給鄉公所與社區協會，去年發放範圍更進一步擴及全鄉近5千名鄉親，每人領取1千元，而起家地的嘉和居民則維持每人3千元，總計發出696.4萬元。

羅金良說，今年將發放全鄉4890位鄉親，同樣維持每人1千元、嘉和居民3千元的標準，預計發出690萬元。雖然因人口微幅下降導致總金額略降，但對鄉親的關懷絲毫不減。

羅金良直言，陳朝旺董事長為人低調，總認為為善不欲人知，但他堅持「好事應該傳千里」，希望能發揮拋磚引玉的效果，喚起更多事業有成的企業家回頭照顧故里。羅金良也期盼，這份由果農之子傳承下來的溫情能夠持續，形成台灣社會向上提升的力量，讓枋山成為一個更溫暖、更宜居的家園。

果農之子創業有成回饋，枋山長輩開心。（記者蔡宗憲攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法