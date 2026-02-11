春節假期遊桃園 舊城廟宇之旅等15條路線招手

迎富送窮廟是「龍馬祈福‧舊城廟宇之旅」主題建議走訪的地點之一。（圖由桃園市政府提供）

春節假期將屆，桃園市政府觀光旅遊局建議民眾出遊有不同主題的15路線可選擇，以「龍馬祈福‧舊城廟宇之旅」主題為例，就能選擇前往大溪區，走訪迎富送窮廟、大溪老街、源古本舖、大溪木藝生態博物館群等景點，走春還能祈求來年財源滾滾發大財。

「龍馬祈福‧舊城廟宇之旅」的建議路線還有2條，1條是中壢區可走訪仁海宮、中壢城市故事館包括中平路故事館與壢景町等、老街溪；另1條龍潭區路線，建議民眾前往龍潭觀光大池、龍元宮商圈、鍾肇政文學生活園區、聖蹟亭、大北坑休閒農業區或三坑水鄉休閒農業區、三坑自然生態公園等，體驗道地的客庄慢旅。

「策馬登高‧山岳步道健行」建議路線，第1條經高遶溪古圳步道、高遶天空吊橋道抵小烏來風景區；第2條從慈湖紀念雕塑公園出發，經羅浮溫泉或宇內溪泡湯、角板山行館再前往大溪老街；第3條則建議前往大棟山系登山步道的大湖之森自然步道，再到石雲寺、桃園火車站前商圈。

「鐵馬親水‧單車生態漫遊」建議大漢溪山豬湖自行車道鐵馬遊、永安漁港周邊的海線迎風新春策鐵馬行旅、青埔藝術海洋時尚潮玩1日遊等路線；「花馬嬉春‧山林賞花盛宴」建議阿姆坪與角板山的湖光梅影共舞悠遊行、拉拉山春櫻與巨木星語行、走訪龍潭區台灣客家茶文化館的百年客庄品茶賞花等路線。

「耀馬燈場‧元宵燈會佳節」配合燈會活動建議3路線，分別是虎頭山踏青賞燈趣、夜遊龍潭賞燈趣、客庄賞櫻輕旅行的楊梅賞燈趣。

高遶溪古圳步道是「策馬登高‧山岳步道健行」主題建議走訪的地點之一。（圖由桃園市政府提供）

