春節連假9天車潮 國5南下恐連塞7天

春節連假9天，宜蘭縣政府交通處預估國5南下車潮，恐從14日到20日年初四連塞7天，北返車潮則出現於連假最後4天；南、北車流合計高峰落在18日初二，上看8.2萬輛次。為疏解車潮，台鐵加開38班次列車，國道客運也提供票價6折優惠，另有宜蘭好行3日券299元，民眾可多搭乘大眾運輸工具暢遊宜蘭。

宜蘭縣府交通處預估，14日國5南下車流約早上7點起車多，恐一路塞到下午6點，15日至17日估計上午10點至下午5點壅塞；年初二塞車時間最長，回娘家及出遊人潮多，南下恐從早上7點塞到晚上7點，連塞12小時。20日初四北上車流最高，單日估有4.7萬輛次。

縣府交通處指出，春節期間針對宜蘭地區，台鐵將加開38班次疏運，另有5家國道客運業者，提供15條長程路線可享原票價6折，配合TPASS2.0+優惠措施，會員累積搭乘次數再加碼最高30％折扣，等同最高可享42折或6折優惠。

宜蘭好行3日券也上路實施，春節連假期間，民眾只需支付299元，即可搭乘大眾交通工具暢遊宜蘭。另使用電子票證搭乘大眾運輸後，10小時內轉乘在地客運享一段票或基本里程免費優惠。

另，除夕至年初四，宜縣路邊停車全部免收費，同時協調宜蘭市中華國中、力行國小、羅東鎮竹林國小、蘇澳鎮南安國中、蘇澳國小、員山鄉員山國小、三星鄉憲明國小等7所學校，開放校園免費停車；因應南方澳龐大停車需求，已協調蘇澳港調撥12碼頭作為臨時停車場。

