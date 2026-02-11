為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    生活

    「懶人花」水晶花觀賞期達半年 成情人節、春節等花卉新寵

    2026/02/11 11:18 記者歐素美／台中報導
    台灣百合產業發展協會榮譽理事長羅弘奇表示，水晶花觀賞期長達半年，情人節等新寵。（記者歐素美攝）

    2月14日情人節及農曆春節將至，后里是台中市最大花卉產區，花卉種植面積達200餘公頃，以百合、劍蘭、文心蘭及火鶴花為主，由於年輕人買花習慣改變，加上外銷減少，切花市場萎縮，花農最近也紛改種水晶花等草花系列，由於耐乾旱，觀賞期長達半年，很受年輕人喜愛，成為情人節及農曆春節新寵。

    台灣百合產業發展協會榮譽理事長羅弘奇表示，不像滿天星只有白色，比較單調，水晶花顏色豐富，有紅、粉、橙、黃、白等顏色，是綁花束的最佳選擇，一般乾燥花要倒吊，水晶花可放在花瓶直接觀賞，觀賞期長達半年，慢慢乾燥且不會下垂或褪色，而且可以插大盆，也可少量點綴，適合年輕人的喜好。

    羅弘奇目前並與改良場合作，研發改良水晶花的品種，朝年輕人喜愛的柔色系，如粉色等發展，而且花朵大且密集，感覺比較豐富，讓消費者覺得買到的花朵較多較划算，預計淺色系水晶花2年後即可上市。

    后里區長賴同一表示，后里號稱台中的后花園，是台中市最大花卉產區，從劍蘭、百合、文心蘭到火鶴花，花卉種植面積曾達250公頃，受到外銷市場萎縮及年輕人買花習慣改變等影響，切花產量減少，目前后里花卉種植面積約200公頃，花農也改種1年生的水晶花等草花系列，區公所每年也透過舉辦插花及花卉產銷活動等加強推廣花卉的使用。

    情人節及農曆春節將屆，賴同一呼籲民眾為增添家庭的年節喜氣， 大家多插花多用花，讓好事「花」生。

    羅弘奇並與改良場研發柔色水晶花品種，預計兩年後上市。（記者歐素美攝）

