過年搭自由座要排多久? 高鐵首推LINE春節限定燈號預估

高鐵公司與LINE合作，推出春節疏運期間限定的自由座人潮隨手查。（圖由台灣高鐵公司提供）

台灣高鐵春節疏運（2/13-2/23）即將展開，總計11天加開395班次列車、提供2162班次列車的旅運。台灣高鐵公司今天（11日）宣布，首度攜手LINE TODAY推出春節疏運期間限定「自由座等候時間」預估燈號全新服務。

高鐵公司建議，春節期間準備利用自由座的旅客，可透過高鐵企業網站、「T-EX行動購票」App查詢以及LINE TODAY「生活頻道」預先掌握當日各站預估自由座排隊等候時間，並優先選擇綠色燈號的時段搭車，即可避開尖峰人潮。

請繼續往下閱讀...

台灣高鐵依據歷年疏運經驗與累積近20年大數據資料，結合AI預測模型，提供旅客可於每日營運前30分鐘查詢當日全線各站、全天自由座預估排隊等候時間。

高鐵公司表示，搭配當日即時售票狀況，持續滾動調整以確保資訊更新；依自由座旅客抵達車站至上車所需排隊等候時間，以每20分鐘為1級、共分5級，更以綠/黃/紅3種顏色提醒。

預估等候20分鐘內，先以1個綠燈表示；預估等候20分鐘到40分鐘為2個黃燈；40分鐘到60分鐘為3個黃燈；預估等候60分鐘到80分鐘改為4個紅燈，80分鐘以上則為5個紅燈。高鐵公司希望旅客能夠避開尖峰時段，節省寶貴時間。

此外，疏運期間人潮眾多，台灣高鐵公司也再次呼籲旅客，行動電源如有變形或異常發熱，請勿攜帶搭車或使用；敬請使用BSMI或NCC認證合格的行動電源，乘車時務必隨身攜帶保管，請勿將行動電源置於皮包或行李內充電，充電時應放在視線範圍處，以便一旦發生異常狀況，及時處理；旅客使用或保管行動電源不慎造成火警，須負相關法律與賠償責任。

台灣高鐵公司統計，截至今天（11日）上午8時止，已有121萬2千人次完成對號座訂票。提醒旅客應預留更充裕時間，提早到站準備，避免因人潮過多而延誤行程。

高鐵公司提醒，列車空間有限，敬請旅客乘車時將隨身及小型行李放置於座位上方行李架，讓行李區空間留給大型行李，並注意勿將行李妨礙車門及旅客動線，更不得以行李或物品佔用座位。

高鐵公司表示，今年也將於台北站及台中站成立前進指揮所，針對自由座人潮進行即時監控，並與台鐵以及國道客運保持橫向聯繫，必要時將啟動「運具聯防」機制，適度將高鐵台中站的旅客，移轉搭乘台鐵或國道客運的加班車。

高鐵公司與LINE合作，推出春節疏運期間限定的自由座人潮隨手查。（圖由台灣高鐵公司提供）

高鐵公司與LINE合作，推出春節疏運期間限定的自由座人潮隨手查。（圖由台灣高鐵公司提供）

高鐵公司與LINE合作，推出春節疏運期間限定的自由座人潮隨手查。（圖由台灣高鐵公司提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法