    寒冬送暖關懷弱勢 澎湖縣紅十字會捐贈物資至湖西鄉

    2026/02/11 10:44 記者劉禹慶／澎湖報導
    澎湖縣紅十字會寒冬送暖列車，開抵湖西鄉公所。（湖西鄉公所提供）

    澎湖縣紅十字會寒冬送暖列車，開抵湖西鄉公所。（湖西鄉公所提供）

    歲末寒冬之際，澎湖縣紅十字會今（11）日前往湖西鄉公所，為轄內低收入戶家庭捐贈「安心食物箱」，以實際行動傳遞社會溫情，由鄉長陳振中代表接受，並回贈感謝狀，同時現場分發，讓低收家庭帶走年節團圓餐桌，菜色更為豐富，大家都能歡喜過好年。

    活動由澎湖縣紅十字會長趙文書、副會長王經邦率同理監事及顧問等人到場，逐一將食物箱送至民眾手中，透過溫暖互動與真摯祝福，讓受助家庭感受到滿滿關懷，現場充滿溫馨氣氛。

    湖西鄉鄉長陳振中亦出席活動，對澎湖縣紅十字會長期關懷弱勢、回饋地方的善行義舉表達誠摯感謝，同時也致贈感謝狀給澎湖縣紅十字會，代表湖西鄉民表達感謝之意，更希望達到拋磚引玉之效，讓更多慈善團體，加入善的循環行列。

    陳振中鄉長表示，在物價波動、生活壓力日益增加的情況下，社會各界的支持對弱勢家庭而言格外重要，這份即時的關懷不僅提供實質協助，更帶來心靈上的溫暖與希望。期盼未來各界能持續攜手合作，共創一個充滿愛與希望的社會。

    湖西鄉長陳振中致贈感謝狀，給澎湖縣紅十字會。（湖西鄉公所提供）

    湖西鄉長陳振中致贈感謝狀，給澎湖縣紅十字會。（湖西鄉公所提供）

