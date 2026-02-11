為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    誇張！ 楠梓店蛋塔裡面驚見電池 肯德基認了致歉

    2026/02/11 10:46 記者葛祐豪／高雄報導
    肯德基蛋塔。（資料照，肯德基提供）

    肯德基蛋塔。（資料照，肯德基提供）

    一位民眾在肯德基楠梓店購買一盒蛋塔，其中一顆裡頭赫見電池讓他當場嚇到；對此，肯德基表達歉意，初步判定為個別門市作業流程中出現疏漏，導致外來異物於製作過程中誤入產品。

    這位民眾於社群平台PO文，指因為開始要吃的時候已經冷了，本來打算把一整盒拿去微波，但先拿出一顆，看了底部發現有條黑黑的影子，原來是顆電池，「這是黑糖麻吉口味的嗎？」他還自嘲說，由於他的懶惰，所以直接吃，沒拿去微波，也救了全家。

    貼文一出，絕大多數網友都認為不太可能，有人說「坐等肯德基提告」；也有肯德基前員工跳出來說「一般鹼性電池大概70-80度就會膨脹噴液了，再加上旋風式烤箱是密閉空間，烤蛋塔記得200度吧，你跟我說密閉空間200度不會整顆蛋塔爆開？」

    不過，今天上午肯德基總公司認了此事，強調「針對近日楠梓門市一事，台灣肯德基高度重視，並已立即啟動內部調查檢視。此事件初步判定為個別門市作業流程中出現疏漏，導致外來異物於製作過程中誤入產品」。

    肯德基指出，已即刻針對該門市進行全面作業流程檢視，並主動聯繫希望關懷該名消費者，目前尚未獲得回覆。同時已啟動全台門市的操作檢視與加強宣導，重申作業規範要求，以及加強出餐前之檢查流程，相關情況已列為內部重點管理與改善項目。

    肯德基表示，對於此次事件造成消費者的不安與困擾，深表歉意。食品安全為首要原則，將持續強化內部控管與人員教育，確保消費者的用餐安全。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    2026春節專區
    圖
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播