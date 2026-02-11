誇張！ 楠梓店蛋塔裡面驚見電池 肯德基認了致歉

肯德基蛋塔。（資料照，肯德基提供）

一位民眾在肯德基楠梓店購買一盒蛋塔，其中一顆裡頭赫見電池讓他當場嚇到；對此，肯德基表達歉意，初步判定為個別門市作業流程中出現疏漏，導致外來異物於製作過程中誤入產品。

這位民眾於社群平台PO文，指因為開始要吃的時候已經冷了，本來打算把一整盒拿去微波，但先拿出一顆，看了底部發現有條黑黑的影子，原來是顆電池，「這是黑糖麻吉口味的嗎？」他還自嘲說，由於他的懶惰，所以直接吃，沒拿去微波，也救了全家。

貼文一出，絕大多數網友都認為不太可能，有人說「坐等肯德基提告」；也有肯德基前員工跳出來說「一般鹼性電池大概70-80度就會膨脹噴液了，再加上旋風式烤箱是密閉空間，烤蛋塔記得200度吧，你跟我說密閉空間200度不會整顆蛋塔爆開？」

不過，今天上午肯德基總公司認了此事，強調「針對近日楠梓門市一事，台灣肯德基高度重視，並已立即啟動內部調查檢視。此事件初步判定為個別門市作業流程中出現疏漏，導致外來異物於製作過程中誤入產品」。

肯德基指出，已即刻針對該門市進行全面作業流程檢視，並主動聯繫希望關懷該名消費者，目前尚未獲得回覆。同時已啟動全台門市的操作檢視與加強宣導，重申作業規範要求，以及加強出餐前之檢查流程，相關情況已列為內部重點管理與改善項目。

肯德基表示，對於此次事件造成消費者的不安與困擾，深表歉意。食品安全為首要原則，將持續強化內部控管與人員教育，確保消費者的用餐安全。

