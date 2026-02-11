台中補助學生喝鮮奶開學上路 家長關切這題「換算題」

台中自下學期開學日起，國小及幼兒園學童都能到超商每週換一瓶鮮奶。（市府提供）

台中市自下學期開學2月23日起補助台中市國小及幼兒園學童，每週喝一瓶鮮奶，不少家長精打細算紛提問，家中有多名子女，能否集卡改換「家庭號鮮奶」或補差價以小換大，台中市教育局給出答案，強調，每張數位卡證限兌換1瓶公告的可兌換鮮奶或豆漿，不能集卡以小換大，也不能補差價換大瓶。

教育局提醒，採每週兌換制，若當週忘了領就視同放棄，不能累計一次補領多瓶或改領家庭號鮮奶。

此外，考量新制將上路可能吸引家長第一時間搶體驗，各超商恐出現缺貨情況，教育局指出，已請各超商提出相關因應之道，包括協助到其他門市或登記等補貨後通知領取，避免影響學生權益。

台中市年編2.7億推動「台中有鈣讚」計畫，自2月23日開學日起，就讀公立國小及公私立幼兒園幼童，每週可使用台中市數位學生證及有鈣讚數位卡證，到全台7大超商通路（7-ELEVEN、全家、OK、萊爾富、台灣楓康、全聯、美廉社），免費兌換1瓶鮮乳或豆漿。

新政策開學即上路，教育局湧入不少家長關切兌領方式，更有不少家長精打細算表示，家中不只一名正值國小及幼兒園幼幼童，能否一次多卡換領「家庭號鮮奶」，取代每人一小瓶鮮奶，以免小孩一次喝不完浪費，或補差價換大容量的鮮奶。

教育局指出，為落實照顧兒童，每張數位卡證限兌換1瓶教育局公告的可兌換品項，不能集卡換家庭號鮮奶，也無法補差額換其他飲品或大罐鮮奶。

也有家長反映，萬一忘記領或因寒流來等因素不能喝，能不能補領，教育局指出，顧及讓兒童持續攝取基本均衡營養，採每週兌換制，若未能當週兌換，就視同放棄，不能累積一次請領多瓶鮮奶，或換大罐鮮奶。

