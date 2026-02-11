為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    台南下營仁里里也有吉祥物「好所在」 把6種動物納進來

    2026/02/11 10:57 記者楊金城／台南報導
    下營鐵馬道修繕、布置迎接春節到來。（圖由里辦公處提供）

    里也能有自己的里吉祥物，台南市下營區仁里里內的台糖鐵馬道在過年前重新修繕，是里民休閒運動、騎自行車的好所在，里長姜美芬用心行銷仁里里，除定期美化環境，也設計了里的吉祥物「好所在」圖案，塑造仁里里的精神象徵。

    里團隊以仁里里的轄區輪廓為設計發想，創意推出吉祥物「好所在」，以老少咸宜的可愛元素來設計，外型是仁里里的轄區輪廓，並結合里內的風土物產，將里民在生活場域常見的貓、狗、烏龜、喜鵲、松鼠、大白鵝等6種動物納進設計，創造出仁里里新萌寵：「發財貓」、「狗來福」、「龜來好」、「鼠來寶」、「囍來鵲」、「抓寶鵝」等造型，為鐵馬道造景。

    姜美芬說，台糖鐵馬道具有植栽綠蔭及懷舊風情，是里民舒展身心、休閒運動的首選區域，增加仁里里吉祥物「好所在」造景，不僅鐵馬道上增添圖案色彩，更以創新活力展現下營特有風土民情；尤其鄰近下營國小，也可為鄉土教育增添素材，期待創新可愛的造景，能帶來新氣象，讓仁里里更顯特色。

    區長李宗翰表示，仁里里在里長帶領下用心為民服務，舉如道路改建、路段安全設施、環境清掃整理等，還有鐵馬步道新設運動器材，讓里民生活更便利也可以扶老攜幼走出家外來運動，不僅可以聯絡感情、舒展筋骨常保健康，明顯地提升里民活力，吉祥物的布置並為鐵馬道增加亮點，歡迎遊子返鄉過年。

