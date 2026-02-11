為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    高雄林園社區自辦花燈展 點亮在地文化與世代共創

    2026/02/11 10:29 記者洪臣宏／高雄報導
    社區自辦花燈展，期盼台灣「亮起來」。（林宣佑提供）

    社區自辦花燈展，期盼台灣「亮起來」。（林宣佑提供）

    高雄市林園區「台灣夢文賢兒少基地」外燈籠高掛，夜間昏暗建築如同活動主題「亮起來」，這些燈籠均為日照班長輩與兒少基地學子繪製，剛拿下「全國民俗運動匯演活動」文陣公開組特優的車鼓陣有了機會，為社區自辦花燈展揭開序幕。

    文賢社區發展協會與金控公司基金會攜手「台灣夢︱兒少社區陪伴扎根計畫」，已經退休的老師林宣佑教導20餘位國中小學生車鼓陣，去年底拿下運動部主辦的「全國民俗運動匯演活動」文陣公開組特優。

    文賢兒少基地為了挪出空間供日照班長輩活動，收起兒少基地成果展「 林仔邊虎爺公」的大畫布，改掛到戶外鐵皮棚，讓大家看到具有地方宗教與人文特色的作品，因鐵皮棚昏暗，因而有了自辦社區燈展構想，以「亮起來」為主題，期盼照亮林園、照亮台灣。

    林宣佑說，花燈是社區與基地的一同協力，從電燈線與燈泡座都是一個個絞電線製作，花燈就由社區長輩與學生們彩繪，吊飾也是社區長輩帶著學生完成，共製作了90盞花燈。

    學生表演車鼓陣「四門譜」、「林仔邊虎爺公」、「林園好地理」等曲目，為花燈展揭開序幕，花燈展將展至3月底。

    文賢兒少基地學生以車鼓陣為花燈展揭開序幕。（林宣佑提供）

    文賢兒少基地學生以車鼓陣為花燈展揭開序幕。（林宣佑提供）

