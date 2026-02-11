內灣、尖石走春車潮預估暴增 警方公布分流動線

新竹縣內灣、尖石風景區預期春節期間將迎來大量走春車潮，新竹縣政府警察局橫山分局針對台3線及120縣道等幹道規劃交通疏導措施。（橫山警分局提供）

春節連假即將到來，預期新竹縣內灣、尖石風景區將迎來大量走春車潮。為有效緩解台3線及120縣道等幹道旅遊車潮，新竹縣政府警察局橫山分局特別針對道路周邊規劃交通疏導方案，提醒民眾掌握最新道路分流資訊，才能避開壅塞車陣，與家人度過愉快的年節假期。

橫山分局指出，連假期間欲往內灣、尖石地區旅遊，可沿120縣道進入，或改由台3線69.8公里處新興街及仁愛街平交道路口轉入，接竹35線（水防道路），隨後左轉永豐橋即可匯入120縣道。

針對午後返程尖峰（約中午12點到下午4點）時段尖石往內灣路段易壅塞之情形，警方建議採取以下兩條替代路線：

替代路線一：自尖石返程，左轉內灣大橋，沿南坪古道、水防道路、竹35線（增昌橋）接回台3線。

替代路線二：離開內灣老街後，左轉永豐橋，同樣經由右轉水防道路，接竹35線（增昌橋）後導向台3線，避開120縣道與台3線路口的核心瓶頸路段。

橫山分局分局長朱政憲呼籲，春節期間出遊車流量大，駕駛人務必保持耐心，「不爭道、不搶快」，並遵守現場執勤同仁的指揮引導。另外，返鄉團聚聚餐多，切記「開車不喝酒，喝酒不開車」，以免害人害己造成遺憾。

新竹縣內灣、尖石風景區春節期間替代路線交通疏導路線。（橫山警分局提供）

