桃市八塊厝民俗藝術村「好運來馬」 邀你玩文化迎好年

新春到桃園市八塊厝民俗藝術村市集消費滿額，還可以玩好運轉轉樂。（圖由桃市文化局提供）

桃園市八塊厝民俗藝術村將於2月20日至22日推出2026春節系列活動「好運來馬」，邀請市民朋友走進園區台語行春、祈福、看表演、逛市集，在熱鬧年味與文化體驗中迎接嶄新的一年。今年春節活動以「好運X語言」為主軸，融合傳統春節文化、台語學習與創意體驗，打造適合親子與全齡參與的新春文化旅程，讓傳統不只被看見，也能被玩進生活。

文化局長邱正生表示，春節表演節目邀請桃園在地傑出演藝團隊「沐寧相聲說演坊」帶來賀歲演出，團隊長期深耕地方文化與親子藝術推廣，擅長以相聲喜劇、快板說唱與即興互動，將生活故事轉化為輕鬆幽默的舞台表現。此次以八塊厝為故事舞台，結合地方人文與春節習俗，並穿插台語答喙鼓段落，讓觀眾在笑聲中感受表演藝術及語言的魅力，闔家同樂、共享新年歡樂時光。

配合2月21日「世界母語日」，推出台語行春導覽活動，由專業導覽老師帶領民眾用台語遊覽園區，透過實際聆聽、開口與互動，讓母語自然融入生活，成為文化傳承的一部分。活動期間也將串聯市定古蹟八德三元宮，共同響應春節活動，規劃有趣的擲筊互動體驗，為新年的第一趟文化旅程增添儀式感與溫度。

活動期間，園區內規劃春節市集、互動闖關與數位集章體驗，集結特色美食與文創品牌，讓民眾邊逛邊玩、邊集章，在表演、走讀、市集與祈福之間，把祝福與好運帶回家。現場設計多項新春主題互動，例如台語諺語接龍配對、吉祥話快問快答、還有品嚐麻糍、棉仔糖等好食物，讓大小朋友在輕鬆氛圍中認識節慶文化，食甜甜過好年，感受傳統與現代交織的節日魅力。

此外，20日下午1點將於園區發放150份開運小物。八塊厝民俗藝術村位於桃園市八德區重慶街36-1號-大湳森林公園內。

桃園市八塊厝民俗藝術村邀請桃園傑出演藝團隊-沐寧相聲說演坊帶來賀歲演出。（圖由桃市文化局提供）

配合世界母語日，桃園市八塊厝民俗藝術村首次辦理台語行春。（圖由桃市文化局提供）

新春看即將成真火舞，讓您紅紅火火一整年。（圖由桃市文化局提供）

