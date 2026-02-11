桃園春節52處人口稠密區、學校等周邊全天候禁放鞭炮 違者最高罰3萬

桃園市人口快速成長、高樓社區林立，市府將52處人口稠密區納入特定噪音管制區。（資料照，記者鄭淑婷攝）

農曆春節施放鞭炮、煙火除舊歲、迎新，也要注意是否違反規定，桃園市長張善政今（11）日主持市政會議表示，市府今年將實施年節放鞭炮管制原則，包括列為「特定噪音管制區」的52處人口稠密區，以及學校、圖書館、幼兒園、醫院等設施周邊50公尺內，全天候都禁止施放鞭炮及煙火，一般區域從除夕到初3、初9天公生、元宵節等重要日子，仍保留年節施放空間，但凌晨2點到早上8點之間仍維持管制，避免影響民眾休息，違規者最高可處3萬元罰鍰。

桃市府去年5月依「噪音管制法」納入特定噪音管制區，區內禁止從事妨害他人生活環境安寧行為，如燃放爆竹、舉辦神壇、廟會、婚喪等民俗活動等，以時段和區域管制高樓層密集住宅區，避免影響周邊民眾，首波將全市超過12樓、500戶以上的52個人口稠密區納入，全日禁止燃放鞭炮及煙火，學校、圖書館、幼兒園、醫院等設施的周邊50公尺範圍也全天禁止施放。

張善政表示，許多人在過年期間有施放鞭炮、煙火的習慣，這是我們共同的記憶，也是熱鬧氣氛的一部分，不過，隨著桃園發展快速，陸續蓋起新大樓，許多民眾對放鞭炮產生的聲響有不同的想法，因此，市府今年將實施年節放鞭炮管制原則，希望在延續傳統之餘，也兼顧市民生活品質，上述特定噪音管制區及學校等設施周邊維持全天候禁止施放，一般區域從除夕到初3、初9天公生、元宵節等重要日子，除了凌晨2點到早上8點間維持管制，其他時間則保留年節施放空間。

張善政表示，桃園也推出全國首創的民俗活動噪音管制措施，今年春節將首次適用，民俗活動行經列管的52處人口稠密區時必須暫時降低音量，相信敬神、酬神的心意絕不會因音量變小而打折，反而這份體貼、體諒，一定會讓神明看在眼裡，也會更加保佑每一位市民。

桃市府表示，違反規定者可依噪音管制法處新臺幣3000元至3萬元罰鍰，通常採先勸導後開罰，統計透過消防局、環保局等單位持續宣導與執行，桃園去年過年期間的爆竹、煙火相關陳情案件，從前年的450件降至去年的372件，下降約17%，希望持續透過分區、分時管理降低民眾陳情，也讓年味與生活品質在桃園取得平衡。

桃園市長張善政11日主持市政會議，宣導桃園年節放鞭炮管制原則。（記者鄭淑婷攝）

