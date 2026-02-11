大掃除要丟壞掉小家電？ 彰化「維修小達人」徵「小家電大體老師」

電扇是最常見的故障小家電，小朋友維修得心應手。（吳世宏提供）

壞掉的小家電只能當垃圾丟？彰化縣秀水鄉陜西國小開辦家電維修班以來，如今苦於沒有東西可以練習。校長吳世宏表示，就算是壞掉的小家電、延長線，都可以捐給學校當「小家電大體老師」！

由於春節前是民間大掃除的旺季，許多家戶都清出要丟的小家電放在門口，等著清潔隊排時間來垃圾清運。吳世宏指出，以往都是對外徵「待修的小家電」，但為了讓學生有更多練習機會，開放徵壞掉的小家電，因為，就算是故障了，對學生來說就是練習的好機會。

吳世宏說，學生需要練習拆解，拆解了解故障原因，也可以留下可用的零件，讓兩、三個壞掉的小家電，也許就可以在換零件下，就變成可以繼續使用的小家電，可以提供給弱勢戶或是有需要獨居的人來用，不只物盡其用，也可以讓民眾要丟掉的小家電，變身為小朋友的「小家電的大體老師」。

吳世宏說，如果民眾來不及把小家電登記清潔隊清運的話，可以考慮捐給該校，民眾可以在學校上班時間直接拿到該校，或是寄來學校，目前以電鍋、電扇、吹風機、烤箱、延長線為大宗，學校除了讓小家電讓學生練習拆解、修理，真的無法再使用的零件，就會進行資源回收，會讓「小家電的大體老師」發揮最大的功用。

彰化縣陜西國小學生修理小家電有模有樣。（吳世宏提供）

彰化縣陜西國小由校長吳世宏帶著學生學習修小家電。（吳世宏提供）

民眾趕在春節前大掃除，大量小家電都進入資源回收場。（記者劉曉欣攝）

