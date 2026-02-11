為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    大掃除要丟壞掉小家電？ 彰化「維修小達人」徵「小家電大體老師」

    2026/02/11 10:16 記者劉曉欣／彰化報導
    電扇是最常見的故障小家電，小朋友維修得心應手。（吳世宏提供）

    電扇是最常見的故障小家電，小朋友維修得心應手。（吳世宏提供）

    壞掉的小家電只能當垃圾丟？彰化縣秀水鄉陜西國小開辦家電維修班以來，如今苦於沒有東西可以練習。校長吳世宏表示，就算是壞掉的小家電、延長線，都可以捐給學校當「小家電大體老師」！

    由於春節前是民間大掃除的旺季，許多家戶都清出要丟的小家電放在門口，等著清潔隊排時間來垃圾清運。吳世宏指出，以往都是對外徵「待修的小家電」，但為了讓學生有更多練習機會，開放徵壞掉的小家電，因為，就算是故障了，對學生來說就是練習的好機會。

    吳世宏說，學生需要練習拆解，拆解了解故障原因，也可以留下可用的零件，讓兩、三個壞掉的小家電，也許就可以在換零件下，就變成可以繼續使用的小家電，可以提供給弱勢戶或是有需要獨居的人來用，不只物盡其用，也可以讓民眾要丟掉的小家電，變身為小朋友的「小家電的大體老師」。

    吳世宏說，如果民眾來不及把小家電登記清潔隊清運的話，可以考慮捐給該校，民眾可以在學校上班時間直接拿到該校，或是寄來學校，目前以電鍋、電扇、吹風機、烤箱、延長線為大宗，學校除了讓小家電讓學生練習拆解、修理，真的無法再使用的零件，就會進行資源回收，會讓「小家電的大體老師」發揮最大的功用。

    彰化縣陜西國小學生修理小家電有模有樣。（吳世宏提供）

    彰化縣陜西國小學生修理小家電有模有樣。（吳世宏提供）

    彰化縣陜西國小由校長吳世宏帶著學生學習修小家電。（吳世宏提供）

    彰化縣陜西國小由校長吳世宏帶著學生學習修小家電。（吳世宏提供）

    民眾趕在春節前大掃除，大量小家電都進入資源回收場。（記者劉曉欣攝）

    民眾趕在春節前大掃除，大量小家電都進入資源回收場。（記者劉曉欣攝）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    2026春節專區
    圖
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播