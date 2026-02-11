為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    春節將至 高雄鳳山6大路口實施交通疏導管制

    2026/02/11 10:01 記者陳文嬋／高雄報導
    鳳山警分局加強傳統市場交通宣導。（記者陳文嬋攝）

    鳳山警分局加強傳統市場交通宣導。（記者陳文嬋攝）

    春節將至，高雄市最大行政區鳳山區人口超過35萬人多，交通要道多且車流量大，鳳山警分局鎖定人潮眾多6大路口，加強交通疏導、管制，並深入6處市場及市集，加強交通宣導，提醒民眾遵守交通規則。

    高雄警方加強春節安全維護工作，以「治安平穩、交通順暢、民眾安心」為三大工作主軸，要讓民眾安心過好年。

    鳳山警分局為避免交通壅塞，鎖定人潮眾多6大路口規劃交通崗，包括衛武營國家藝術文化中心附近澄清路與自由路口、台88交流道下過埤路與鳳頂路口、國道1號五甲交流道旁南華路與臨海路口、「鳳山光之季」大東溼地公園附近經武路與光遠路口，以及建國路三段與青年路二段口、中山路與光遠路口等，加強交通疏導及管制措施。

    尤其2月13至15日除夕前3天，正是民眾採買年貨高峰期，鳳山警分局鎖定6處傳統市場、一般市集，加強交通宣導，包括三民路與維新路口的兵仔市市場、保泰路與善士街口的肉豆公市場、五甲一路上的鳳農市場、五權南路黃昏市場，以及2間家樂福賣場等，提醒民眾遵守交通規則，勿酒駕、勿超速、勿危險駕駛，才能快樂出門、平安回家。

    此外，鳳山區廟宇特別多，鳳山區光明路天公廟香火鼎盛，春節期間湧入許多信徒參拜，除夕跨大年初一零時搶頭香、大年初九的玉皇大帝聖誕（俗稱天公生）人潮擠爆，周邊交通流量大，呼籲民眾儘量利用機車及大眾運輸工具較為便利。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    2026春節專區
    圖
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播