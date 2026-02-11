春節將至 高雄鳳山6大路口實施交通疏導管制

鳳山警分局加強傳統市場交通宣導。（記者陳文嬋攝）

春節將至，高雄市最大行政區鳳山區人口超過35萬人多，交通要道多且車流量大，鳳山警分局鎖定人潮眾多6大路口，加強交通疏導、管制，並深入6處市場及市集，加強交通宣導，提醒民眾遵守交通規則。

高雄警方加強春節安全維護工作，以「治安平穩、交通順暢、民眾安心」為三大工作主軸，要讓民眾安心過好年。

鳳山警分局為避免交通壅塞，鎖定人潮眾多6大路口規劃交通崗，包括衛武營國家藝術文化中心附近澄清路與自由路口、台88交流道下過埤路與鳳頂路口、國道1號五甲交流道旁南華路與臨海路口、「鳳山光之季」大東溼地公園附近經武路與光遠路口，以及建國路三段與青年路二段口、中山路與光遠路口等，加強交通疏導及管制措施。

尤其2月13至15日除夕前3天，正是民眾採買年貨高峰期，鳳山警分局鎖定6處傳統市場、一般市集，加強交通宣導，包括三民路與維新路口的兵仔市市場、保泰路與善士街口的肉豆公市場、五甲一路上的鳳農市場、五權南路黃昏市場，以及2間家樂福賣場等，提醒民眾遵守交通規則，勿酒駕、勿超速、勿危險駕駛，才能快樂出門、平安回家。

此外，鳳山區廟宇特別多，鳳山區光明路天公廟香火鼎盛，春節期間湧入許多信徒參拜，除夕跨大年初一零時搶頭香、大年初九的玉皇大帝聖誕（俗稱天公生）人潮擠爆，周邊交通流量大，呼籲民眾儘量利用機車及大眾運輸工具較為便利。

