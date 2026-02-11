為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    赤馬迎春 春節嘉博館廣場看表演體驗「火印賀卡」

    2026/02/11 09:53 記者丁偉杰／嘉義報導
    嘉博館將於農曆春節期間推出「赤馬迎春—新春特別活動」。（嘉市政府提供）

    嘉博館將於農曆春節期間推出「赤馬迎春—新春特別活動」。（嘉市政府提供）

    迎接2026年丙午馬年，嘉義市立博物館將於農曆春節期間推出「赤馬迎春—新春特別活動」，自2月14至22日在博物館戶外圓形廣場熱鬧登場，每天除了有來自日本神社文化的「火印賀卡，紅包拓印體驗」，還有沖繩民謠秀、魔術氣球表演秀、家將臉譜彩繪與走陣等精采表演。

    市府文化局長謝育哲表示，「赤馬迎春」新春特別活動，將傳統文化、工藝體驗與表演藝術帶入春節日常，讓博物館在過年期間成為民眾走春的重要去處，也讓文化以更親近、更多元的方式走進家庭與世代之間。

    「赤馬迎春」新春系列活動，自2月14日起展開，一連9天至22日，期間每天上午10點至12點「火印祝福體驗」，靈感來自日本神社文化，用300度高溫燒印的方式，讓參與民眾親手為新的一年留下專屬且熱騰騰的祝福印記，每一張皆是獨一無二的馬年紀念。

    此外，「小嘉博版畫紅包袋拓印 DIY」結合傳統木刻版畫工藝，邀請民眾動手拓印紅包袋，將祝福與工藝記憶一起帶回家。

    活動期間天天安排精彩戶外表演，包括2月14日下午2點魔術氣球表演秀、2月18日下午2點沖繩民謠秀、2月19日下午2點家將臉譜彩繪與走陣演出、2月20日下午2點陶笛音樂表演、2月21日下午2點劍玉職人表演及2月22日下午2點氣球雜技秀。

    嘉博館「赤馬迎春—新春特別活動」將帶來沖繩民謠秀。（嘉市政府提供）

    嘉博館「赤馬迎春—新春特別活動」將帶來沖繩民謠秀。（嘉市政府提供）

    嘉博館「赤馬迎春—新春特別活動」將帶來魔術氣球表演秀 。（嘉市政府提供）

    嘉博館「赤馬迎春—新春特別活動」將帶來魔術氣球表演秀 。（嘉市政府提供）

