台美ART簽署在即！ 我國有望守住農產品多項防線 學者肯定談判團隊

台美簽署ART在即，據了解，我國有望守住包含稻米在內等多項農產品防線。（資料照）

我國將與美簽署「台美對等貿易協定（ART）」，據了解，我方可望守住多項農產品如稻米、大蒜、紅豆、雞肉與豬肉防線，相比日韓談判成果堪稱亞洲最佳，國際貿易學者今（11日）稱讚由政院副院長鄭麗君領軍的談判團隊守住國內糧食安全防線，對談判結果高度肯定。

據了解，將簽署的ART的農產品項中，稻米輸入可望維持原狀，敏感性作物大蒜、紅豆可望維持輸入稅率，美雞肉輸入關稅可望不變，美豬輸入關稅則擬從12%調整到6%，其中關於美豬部分，因國人口味喜愛溫體豬，加上美豬進口成本較加拿大豬等更貴，美豬去年進口量僅1731噸，占總體豬肉進口量約14%。

逢甲大學國貿系教授楊明憲肯定政院團隊談判成果，他表示過去外界都以為台灣農產品市場可能比照日本模式，對美國農產品全面開放，我國則是有望守住多項農產品，認為談判團隊表現極為優秀，「要高度肯定！」他表示在談判過程中部分人士質疑有黑箱疑慮，認為相關疑慮都已消除，應回歸專業並信任政府。

楊明憲進一步指出，外界可能擔憂除這些品項外的美國農產品可能大舉進入台灣市場，但事實上國外農產品大舉進入台灣市場已非頭一遭，20多年前我國加入WTO時，當時社會也認為隨台灣開放市場，我國農業恐完蛋，但台灣整體農業產值從開放前的3千多億元事實上成長到目前的6千億元，他認為面對國外農產品的競爭與挑戰，必須更注重提升產業競爭力與轉型升級。

楊明憲指出，政府須盡速提出短期因應措施與輔導產業的因應作為，尤其隨ART塵埃落定後，可能短期會引起農民恐慌，整體投資經營趨保守，建議我國因應WTO時設置的農損基金應該要擴大規模，至少增加1千億元，針對因有進口疑慮或事實損害的農產品提供協助輔導；主要做長期規劃的農村再生基金（農再基金）也因同步擴大規模1千億元，協助加強基礎建設、冷鏈布建還有加強研發，並協助擴大對外行銷與建立品牌。

針對美國商會屢屢對台灣針對豬肉有清楚的產地標示不滿，楊明憲則提醒，產地標示事實上也是代表出產國對其產品的信心，他表示台灣人均消費美國農產品金額最高，美國製造、生產事實上對消費者有一定吸引力，並且消費者本來就應有知的權利。

至於是否擴大美國肉品品項進入台灣市場，楊明憲指出，台灣若要走向國際，許多做法必須跟國際接軌，只要在國際有科學標準或證據，就可開放，但也同樣應該在包裝有清楚標示，是否購買讓消費者判斷。

