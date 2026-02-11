大溪走春熱門地點 規劃5條疏導管制路線

月眉落雨松熱門景點，春節期間警方會派員指揮交通。（圖由警方提供）

春節9天連假將至，大溪向來為熱門走春觀光景點，為此桃園市政府警察局大溪分局規劃多條交通疏導與管制路線，包含蓮座山觀音寺、大溪老街、月眉落雨松、橋頭停車場及台七線，也呼籲民眾多使用大眾交通工具或接駁車前往目的地，提醒用路人遵守交通規則，配合現場執勤員警指揮。

一、蓮座山觀音寺周邊道路管制，管制時間為初一到初六（17~22日），每日上午6時至晚上6時。

瑞安路二段往石門水庫方向，欲參香之民眾於崁津橋前行駛外側車道，其餘行駛內側車道達到分流目的；進入瑞安路二段48巷後，實施單向通行，請依沿線指示牌行駛，並由內柵路一段60巷駛離。

另瑞安路二段58號至196巷口路段，於管制時段內開放黃線停車；瑞安路崁津橋東端前200公尺至勝利街口後200公尺路段，兩側禁止停車。

二、大溪老城區周邊道路管制時間從14~22日，其中普濟路禁止左轉得勝路，和平老街每日9時至18時劃設為行人徒步區，警方將於康莊路、和平路五岔路口實施交通管制；另於12時至18時，康莊路與得勝路口禁止右轉進入得勝路，採單行道管制。

三、月眉濕地落羽松季活動交通措施，自14~22日上午8時至下午6時實施單向管制，自信義路525巷口駛出。民眾可將車輛停放於橋頭停車場，步行經大溪橋前往月眉濕地，或轉乘接駁車至中庄吊橋左岸第一停車場後步行賞景，現場視交通狀況機動管制

2月14日至2月22日期間，警方將視交通狀況，於介壽路、員林路、新興街口及武嶺橋西端等處，機動實施圓環單向管制，並封閉往三元一街方向車道及瑞安路迴轉道，以利疏導車流。

四、橋頭停車場自初二到初五（18~21日）每日上午10時至下午6時，每30分鐘1班接駁車，往返橋頭停車場與中庄吊橋左岸第一停車場。如橋頭停車場滿場且瑞安路出現壅塞情形，警方將配合封閉瑞安路出口，改由武嶺橋下道路經大鶯路60巷離場。

五、復興區台7線下山替代道路建議；往新竹方向遊客，建議改走桃118線羅馬公路前往新竹縣關西鎮，往台北方向遊客，建議改走台7乙線接國道3號三鶯交流道。

