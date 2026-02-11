2026台灣燈會「哩馬來嘉」多元市集 逾500攤販售特色產品

2026台灣燈會匯集19商圈、超過500個攤位，還結合燈光裝置與民眾互動。（嘉義縣政府提供）

2026台灣燈會3月3日起在嘉義縣登場，嘉義縣政府匯集嘉縣19個商圈、500多個攤位，規劃「哩馬來嘉」多元市集，除有觀光工廠、文創、青創業者現場展售特色產品，還設有星光廊道、星光馬車、生命樹等燈光裝置，打造視覺與味覺的雙重饗宴。

嘉義縣政府表示，「哩馬來嘉」多元市集利用草地區域設置高達6公尺高生命樹、長達30公尺星光廊道、6.5公尺長星光馬車，打造繽紛燈光裝置，整體市集空間結合中央山形草地自然風格，搭配棧板桌椅與星芒帳篷，營造如同野餐般的輕鬆氛圍。

另外，設有可容納超過700人的共食區，還有經濟部與大嘉義觀光工廠協會合作設置的觀光工廠互動專區，讓市集不只是單純供應餐飲，而融合食、藝、光、趣的多元市集大道；太子大道旁，將同時設置超過15台的特色餐車，讓市集的美食選擇更加多樣化。

為確保遊客的消費環境與安全品質，縣府要求所有市集攤商參加食品及消防安全教育訓練，現場設有廢食用油、寶特瓶回收機台及環保餐具租借服務；燈會期間，安排多組清潔人員定期巡查，保持現場整潔，並組建60人稽查小組，對違規攤販及市集攤商進行嚴格稽查。

為了增添活動的趣味，縣府規劃3月3日開燈當天，及3月6至8日、13至15日的週五、六、日舉辦猜燈謎活動；燈會期間，現場排隊或完成指定任務遊客，還有機會獲得面額50元的市集美食券與獨角馬發光髮箍，每日定時、定點限額發送，詳細發放方式，將在2026台灣燈會官網上公布（https://2026taiwanlanternfestival.org/）。

「哩馬來嘉」多元市集 設置30公尺長星光廊道，讓民眾好吃、好逛。（嘉義縣政府提供）

