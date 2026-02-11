為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    什麼是林火氣象站?台中將設7座

    2026/02/11 09:38 記者歐素美／台中報導
    在梨山加油站的林火危險度自動顯示螢幕。（林業署提供）

    在梨山加油站的林火危險度自動顯示螢幕。（林業署提供）

    冬季天氣乾燥，為減少山林火災，林業及自然保育署台中分署提前布置，在轄區內建置7座林火氣象觀測站，以科技防災概念，透過林火氣象站即時監測，強化森林火災防範作為，確保民眾遊憩安全。

    林業保育署台中分署指出，林火氣象觀測站整合中央氣象署氣象資料與地理資訊系統（GIS），計算林火天氣指數（Fire Weather Index, FWI），即時掌握各地森林火災潛在風險，並將分析成果公布於網際網路「林火風險評估系統」，提供民眾查詢全台各地即時林火氣象指標。

    台中分署並在東勢區雙崎工作站、清水鰲峰山公園入口、谷關篤銘橋頭、大雪山國家森林遊樂區、梨山加油站及武陵保育站等重要入山節點，設置林火危險度自動顯示螢幕，讓民眾於進入山區前即可掌握所在地林火風險等級。

    台中分署表示，林火危險度以五級燈號方式呈現，分別為綠燈（安全級）、藍燈（注意級）、黃燈（警告級）、橘燈（危險級）及紅燈（最危險級），提醒民眾留意用火行為與林地乾燥狀況，共同降低森林火災發生風險。

    此外，林業保育署台中分署並將於春節期間加強巡查林火高風險地區與熱門景點，提醒民眾進入山林務必小心用火，避免因一時不慎引發火災。也呼籲大家切勿任意引火，違規最高可處60萬元罰鍰，若發現森林火災，請立即撥打0800-000930或119通報，一起守護珍貴的山林資源。

    林業及自然保育署台中分署，在台中市大肚區、清水區、東勢區及和平區共設置7座林火氣象觀測站。（林業署提供）

    林業及自然保育署台中分署，在台中市大肚區、清水區、東勢區及和平區共設置7座林火氣象觀測站。（林業署提供）

