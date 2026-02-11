枋寮火車站旁「彩虹藝鐵」亮相 老宿舍變身春節走春新熱點

彩繪的鐵道藝術村，能感受慢活氣息。（台鐵提供）

屏東縣枋寮鄉全新文化亮點「枋寮彩虹藝鐵」正式亮相，園區緊鄰枋寮火車站，步行僅3分鐘即可抵達，旅人一下車便能在南國陽光與海風陪伴下，走進繽紛彩繪的鐵道藝術村，感受慢活氣息。隨著農曆春節將至，園區串聯山海景致與鐵道風情，成為屏南走春新選擇。

「彩虹藝鐵」前身為台鐵舊宿舍群，台鐵公司整合建物與周邊土地，以園區型態招商，最終由愛琴海岸開發實業有限公司得標進駐，投入逾千萬元整建活化。18棟老建築披上繽紛色彩外衣，各具特色，搭配多座裝置藝術與充滿藝術氛圍的「蝸牛巷」，讓沉寂多年的老屋群煥然一新，化身人氣打卡新地標。

請繼續往下閱讀...

台鐵指出，園區以結合在地文化、藝術創作、社區特色與農漁產業為主軸，19家品牌聯合進駐，涵蓋咖啡館、貓咪主題館、瑜珈教室、手作品牌與農漁業特色商品，還有金牌農再社區推出的龍膽石斑美容產品，展現產業創新與永續價值。從家常牛肉麵、創意湯圓甜品，到結合畫廊與咖啡的藝文空間，以及在地果園與農產選物，讓遊客一次體驗枋寮的風土滋味。

縣長周春米表示，枋寮擁有山海美景與人文底蘊，鼓勵民眾搭火車前來走走，特別是長輩持敬老卡出遊，更能輕鬆漫遊彩虹藝鐵。縣府也將陸續推出漁村點燈等系列活動，營造浪漫氛圍，帶動地方觀光。

營運團隊強調，期盼園區如彩虹般多元而充滿魅力，讓藝術融入生活，讓老屋重生成為資產。隨著鐵道旅遊熱潮再起，「彩虹藝鐵」不僅翻轉老宿舍命運，也為枋寮注入嶄新觀光能量，吸引旅人停下腳步，在彩色街廓中拍照、品味與駐足，感受南國歲月靜好的美好時光。

枋寮火車站旁「彩虹藝鐵」亮相。（台鐵提供）

枋寮火車站旁「彩虹藝鐵」亮相。（台鐵提供）

枋寮火車站旁「彩虹藝鐵」亮相，童趣十足。（台鐵提供）

「彩虹藝鐵」夜間也是絕美。（台鐵提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法