    首頁 > 生活

    年前訪視獨居老翁 執行署嘉義分署感恩社送暖

    2026/02/11 09:55 記者丁偉杰／嘉義報導
    行政執行署嘉義分署長柯怡伶（右）訪視曾翁（左），致贈慰問金與物資。（圖由行政執行署嘉義分署提供）

    行政執行署嘉義分署長柯怡伶（右）訪視曾翁（左），致贈慰問金與物資。（圖由行政執行署嘉義分署提供）

    84歲曾姓老翁欠繳廢棄物清理法1萬餘元罰鍰，被移送行政執行署嘉義分署強制執行，過程中執行人員發現他獨居生活清苦，隨即轉介社福機構協助。歲末年終之際，日前嘉義分署長柯怡伶等人前往曾翁住處關懷，致贈慰問金與物資，送上溫暖與關懷。

    曾翁因欠繳廢棄物清理法1萬1200元罰鍰，收到嘉義分署通知後，向分署申請開立超商分期繳款單，並自去年8月至11月間分期繳清罰鍰。

    嘉義分署表示，曾翁繳清最後1期罰鍰時與執行人員攀談，得知其早年離婚，雖育有子女，但子女自幼隨母親生活，成年後並表達無意扶養他，因此目前1人租屋生活。

    執行人員前往曾翁租屋處訪視，發現租屋環境簡陋，曾翁罹有慢性病，迫於經濟條件與另位房客分租同一房間，每日以客廳沙發為床鋪。為了維持生活，曾翁拖著年邁身體撿拾資源回收，半個月回收收入僅約1500元，目前仰賴每月5437元中度身心障礙補助金及資源回收微簿收入勉強維生，生活處境堪憐。

    嘉義分署感恩社募集同仁愛心捐獻，農曆春節前，由分署長柯怡伶等人到曾翁租屋處關懷訪視，致贈慰問金8千元、毛毯、清潔用品及生活物資，關懷他的身體狀況與生活起居，讓他相當感動，頻頻道謝。

    曾翁獨居，租屋環境簡陋。（圖由行政執行署嘉義分署提供）

    曾翁獨居，租屋環境簡陋。（圖由行政執行署嘉義分署提供）

    行政執行署嘉義分署感恩社募集同仁愛心捐獻送暖曾翁。（圖由行政執行署嘉義分署提供）

    行政執行署嘉義分署感恩社募集同仁愛心捐獻送暖曾翁。（圖由行政執行署嘉義分署提供）

