大人小孩都能玩 射箭開運、花展迎春 台南行春亮點一次看

台南古蹟走春，億載金城結合射箭體驗，象徵破除邪穢、迎祥納福。（台南市文化局提供）

瑞馬迎春、喜氣滿城！迎接2026丙午赤馬年，台南農曆春節一系列文化行春活動，自2月17日至22日（大年初一至初六）熱鬧展開，串聯赤嵌樓、安平古堡、億載金城、安平樹屋、延平郡王祠，以及葉石濤文學紀念館、王育德紀念館等重要文化場域，邀請全國民眾攜家帶眷來府城走春，在年節氛圍中感受台南深厚的人文底蘊。

春節活動亮點之一，「金城開弓 馬到成功」傳統射箭體驗於億載金城登場，透過富含吉祥寓意的射箭儀式，象徵新年開運、萬事順利。延平郡王祠則推出新春水仙花展，展現水仙花清雅高潔的年節意象，活動期間並安排水仙花頭雕刻教學，讓民眾近距離體驗傳統花藝之美，為走春行程增添雅致氣息。

安平古堡周邊同步規劃「鯤島市街大員行」街區走讀活動，結合AR導覽科技，帶領遊客穿梭安平街區，認識大員市鎮發展脈絡與19世紀洋行歷史，透過科技與實地踏查交織，重現安平昔日風貌，讓春節旅遊更具深度與趣味。

此外，文化局推出「透透安平」散步地圖包，內含精美手繪地圖與限量透卡，並集結多項吃喝玩樂優惠，鼓勵遊客放慢腳步、深入巷弄漫遊安平。葉石濤文學紀念館與王育德紀念館春節期間也推出互動活動與小禮物，以輕鬆有趣的方式，引導不同年齡層親近文學、歷史與人權議題。

文化局長黃雅玲表示，春節連假期間，各古蹟景點同步提供免費新春導覽，並以喜慶裝飾妝點園區，讓民眾一踏入古蹟就能感受滿滿年味，歡迎大家來台南過一個兼具文化深度與旅遊樂趣的好年。

台南行春亮點之一，延平郡王祠有免費水仙花頭雕刻教學。（台南市文化局提供）

王育德紀念館春節期間透過輕鬆互動方式，引導不同年齡層親近公共歷史與人權議題。（南市文化局提供）

安平古堡周邊結合AR導覽科技，帶領遊客穿梭時空走讀昔日安平大員面貌。（記者洪瑞琴攝）

