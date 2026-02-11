為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    勞動部澎湖助藥癮者告別毒癮 重啟職涯之路

    2026/02/11 09:25 記者劉禹慶／澎湖報導
    勞動部積極推動施用毒品者就業服務計畫，勞工及雇主都有獎勵計劃。（澎湖就業服務中心提供）

    曾因施用毒品入監服刑7年的阿國（化名），在出監後一度對未來感到徬徨無助，透過勞動部勞動力發展署高屏澎東分署澎湖就業中心的協助，阿國順利重返職場，穩定就業已滿6個月，不僅重拾自信，也為人生開啟嶄新的職涯篇章。

    阿國年輕時因誤觸毒品而入獄，長期服刑缺乏工作經驗，出監後因育有1子肩負家庭經濟重擔，急需穩定的收入，後來得知有相同背景的朋友，在高分署澎湖就業中心的輔導下成功就業，阿國因此鼓起勇氣，主動前往就業中心尋求協助。

    澎湖就業中心提供一對一專屬就業服務，安排就業服務人員與阿國進行就業諮商，運用「職業適性診斷測驗」協助他釐清職涯興趣與就業方向，並開發友善廠商，同時協助久未謀職的阿國製作履歷、安排模擬面試，強化求職準備、降低面試緊張感，最後在就業中心的協助下，阿國順利到餐廳就業擔任廚房助手，穩定工作迄今已經滿6個月了。

    勞動部積極推動「施用毒品者就業服務計畫」，透過就業服務員提供職涯探索、就業前準備、陪同面試、開發友善廠商等多項服務措施，符合該計畫資格之求職者，每個月可以領取5000元或6000元不等的獎勵金，最長可以領取12個月；另外，為了鼓勵雇主提供友善的就業機會，僱用經公立就業服務機構推介的施用毒品者滿10天，即可申領津貼，累計最高可申領14萬4000元。民眾可洽詢高屏澎東分署各地就業中心。

