週末天氣穩定偏暖！氣象粉專：過年中南部適合外出走春

天氣粉專天氣風險指出，春節期間天氣北東部變化較大，中南部基本上都相當穩定，適合出門走春。（資料照）

中央氣象署預報，今天（11日）至明天（12日）清晨鋒面通過及東北季風增強，北部及東北部白天氣溫稍下降，各地早晚偏涼；基隆北海岸、東半部地區及恆春半島有局部短暫雨。氣象粉專「天氣風險 WeatherRisk」指出，今天東北季風增強，迎風面有局部雨勢，溫度轉涼；明天起至週末天氣穩定，溫度偏暖；春節期間氣溫大致呈現前後較溫暖，中間北東部轉涼，天氣也是北東部變化較大，中南部基本上都相當穩定。

天氣風險分析師吳聖宇今天上午在臉書貼文中表示，今天迎風面地區降雨機會提高，白天起包括大台北、桃園以及東半部等地陸續都有局部短暫陣雨機會。新竹及以南地區基本上不受影響，維持多雲到晴的天氣型態。

今天苗栗以北到宜蘭、花蓮一帶白天高溫18至21度，中部及台東高溫24至26度，南部高溫仍有26至27度或以上，南北溫度差異較明顯。今晚到明天清晨，中北部、東北部都市地區低溫13至16度，南部及花東都市地區低溫15至17度，要留意局部低溫，以及日夜溫差變化較大的情況。

吳聖宇說，明天白天起天氣趨於穩定。明天東半部地區偶有零星局部短暫陣雨，西半部則是多雲到晴的天氣。宜蘭花蓮一帶白天高溫預報大約是20度上下，仍有些涼意，北部的苗栗到大台北一帶高溫回升到22至23度，中部及台東地區高溫24至26度，南部高溫仍可達27度或以上。

明天晚間到週五（13日）清晨中北部、東北部都市地區低溫13至16度，南部及花東都市地區低溫16至18度，要持續留意局部低溫，以及日夜溫差變化較大的情況。

吳聖宇分析，週五白天到週末（14至15日）天氣將持續是穩定的型態。各地大致為晴到多雲，只有花東地區雲量較多，並有零星降雨機會。溫度也持續回升，北部、東北部白天高溫逐漸回升到25至27度，南部及花東白天高溫也將逐漸回升到26至29度，相當溫暖。夜晚清晨的溫度仍較偏涼，中北部、東北部都市地區低溫14至17度，南部及花東都市地區低溫17至20度。

吳聖宇預估，除夕（16日）天氣變化較大，北部、東半部有短暫陣雨，中部地區雲量增多，南部仍是多雲到晴的天氣；初一（17日）、初二（18日）東半部有局部短暫陣雨，西半部大致為多雲到晴。北部、東北部、東部的溫度稍轉涼，其他地方維持白天溫暖、夜晚清晨稍涼，日夜溫差變化大的情況。

吳聖宇稱，除夕到初二這波冷空氣大致就是「東北季風」等級，雖然溫度轉涼，但是低溫不會特別明顯，但因為前面幾天較溫暖，因此變化落差較大，尤其是下週日到週一之間的差異，北台灣感受將最為明顯。

吳聖宇表示，初三（19日）東北季風明顯減弱，初四（20日）至初六（22日）水氣減少轉乾。預估迎風面東半部，尤其花東一帶仍有局部降雨機會，西半部則以晴到多雲的天氣為主。溫度整體將上升、偏暖，白天有機會再出現溫暖甚至稍熱的溫度，夜晚清晨仍偏涼，日夜溫差變化大。

文末吳聖宇總結稱，就整個春節期間來講，大致呈現前後較溫暖，中間北、東部轉涼的趨勢變化，日夜溫差則是持續比較明顯。天氣方面也是北、東部變化較大，雖有降雨機會，但雨量都不會太多，中南部基本上則是穩定的天氣，降雨機會低，「很適合外出去走春，建議大家可以好好把握」。

