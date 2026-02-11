呼應高雄冬日遊樂園 「大港青年防衛隊」27、28日登場

「大港青年防衛隊」主題活動於2月27日至28日在駁二淺三碼頭登場。（青年局提供）

呼應「2026高雄冬日遊樂園」，高市青年局將於2月27日至28日在駁二淺三碼頭推出「大港青年防衛隊」主題活動，以電影場景規格打造「特攝微縮城市」、融合創業關卡的「超級青年特訓基地」，更祭出12套日本來回機票大放送的「OH!霸賞」，體驗熱血沸騰的日本特攝魅力。

青年局局長林楷軒表示，活動靈感取自70至80年代日本「昭和怪獸」時期的美學風格，運用細膩工法還原龍虎塔、衛武營、高雄流行音樂中心及85大樓等指標性建築，打造出最高130公分的「特攝微縮城市」。民眾能以「超人視角」扮演電影中守護城市的巨大英雄，現場宛如實境電影製片廠，好拍、好玩。

除微縮城市外，現場更設置「超級青年特訓基地」，將創業精神轉化為趣味互動闖關，包含考驗專注力的「創業挑戰-電流急急棒」、釋放壓力的「自我突破-英雄能量拳擊機」等，並打造青創市集，是適合全齡同樂的港灣樂園。

最受矚目的「OH!霸賞」消費抽獎現正全城熱跑中，即日起至2月28日，民眾於指定青創店家單筆消費滿200元，加入青年局官方LINE（@youth.kcg）並登錄發票，即可獲得專屬「英雄序號」。獎項總價值近40萬元，包含由台灣虎航、樂桃航空、AirAsia提供的12套「高雄-日本」來回機票。

活動現場也將推出「AR沉浸式怪獸對決」互動體驗，民眾只需拿起手機掃描QR Code，即可進入虛實交織的怪獸入侵任務，還能錄製與巨獸對決的精彩畫面，相關內容將於近期公布。

「大港青年防衛隊」打造媲美電影製景規格的「特攝微縮城市」，還原龍虎塔、衛武營、高流中心與85大樓等城市地標。（青年局提供）

