春節蔬果、漁貨供應量價格平穩 白鯧、迦納需求大

農曆春節即將到來，各批發市場已因應年節需求，加強節前預備作業，目前蔬果、漁貨供應量、價格皆平穩。今（11）日台北市蔬菜到貨量1639公噸，平均價格每公斤約為25.1元；水果到貨量為722公噸，平均價格每公斤為71.6元。台北漁產公司則表示，年前每天交易量維持在80、85公噸。

台北農產公司副總經理路全利指出，冬季氣候平順，蔬菜產區的作物生長順利，應節的高麗菜、菠菜、蘿蔔、敏豆這些菜的供應量都非常充裕，過年節前的價格也非常穩定。至於水果部分，在應節的棗子、蓮霧、柑橘生產量正常、供應穩定。

台北漁產公司表示，春節前幾天，每天交易量維持在80、85公噸，過年期間常見的白鯧、黃金鯧、迦納需求大，由於市場為冷凍居多，廠商的漁獲充足，目前每條落在六百克約在1100、1200元左右，價格與去年持平，沒有太大起伏。黃金鯧則是在每公斤230元、迦納每公斤220元、午仔魚則是每公斤280元、午仔魚則是每公斤280元。

