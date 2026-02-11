過年賞櫻不用上山！彰化芬園上萬棵櫻花大爆發超壯觀

神農獎得主張洲府種植的櫻花大爆發，美不勝收。（米諾斯提供）

本周就是農曆春節假期，適逢櫻花盛開的季節，彰化縣芬園鄉神農獎得主張洲府種植的上萬棵洲府枝垂櫻、八重櫻、河津櫻大爆發，美不勝收，遊客漫步在花海中都直呼「不用上山就能欣賞到壯觀花海，真是太美了！」過年期間整個園區都是一片「紅通通」，充滿年味喜氣，賞櫻正是時候。

張洲府10多年前陸續從歐、美與日本等國家引進30多種櫻花，從事嫁接與馴化，不僅改良出新品系的八重櫻、吉野櫻、富士櫻及洲府枝垂櫻，在平地就可以怒放，開花期還可以延續到4月；目前櫻花區的上萬棵洲府枝垂櫻、八重櫻、山櫻、河津櫻大爆發，粉紅色、艷紅色與桃紅色的花海相當壯觀，張洲府還搭設了一座有150公尺長的「櫻花隧道」，免費開放讓遊客入園賞櫻，整個櫻花隧道內盡是粉色系的洲府枝垂櫻盛開。

請繼續往下閱讀...

有遊客說，以往賞櫻都得要舟車勞頓入山，農曆春節前往山上還得飽受塞車之苦，這處位於平地的櫻花，漫步園區別有一番景緻，與山區的花卉相比毫不遜色，賞櫻花不必遠渡重洋到日本，也不用大老遠開車到山上賞花。

生態攝影師米諾斯表示，目前園區上萬棵櫻花已大開8成，預計除夕起將全數盛開，遊客漫步在5公頃的櫻花園賞櫻，別有一番風味。

芬園花卉休憩園區櫻花大爆發，除夕起邁入高峰。（米諾斯提供）

園區滿是紅色系列的櫻花，充滿過年喜氣。（米諾斯提供）

園區櫻花盛開美不勝收。（米諾斯提供）

各種櫻花大爆發。（米諾斯提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法