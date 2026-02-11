為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    73歲老農為返鄉遊子留住5分地花園 背後原因有洋蔥

    2026/02/11 08:31 記者黃淑莉／雲林報導
    二崙鄉73歲老農廖而長為返鄉過年鄉親留下的油菜花田。（記者黃淑莉攝）

    在雲林二崙鄉消防分隊旁有一處「阿公の油菜花園」，開滿黃色花海，吸引許多路過民眾下車賞花拍照，看到很多人在花田裡開心拍照，73歲園主廖而長滿意說，這是他為返鄉過年的鄉親特地打造的大花園，讓他們回鄉陪老人家也有地方可以走走，聞聞充滿花香的家鄉空氣。

    廖而長的油菜花田約有5分地，緊鄰二崙崙西公園，旁邊為消防分隊、二崙運動公園，整片黃色花海特色顯眼，下車還有蝴蝶、蜜蜂在花田裡飛舞，鄰近的田都已耕好田準備插秧或已插秧了，他是特地讓返鄉過年的鄉親留的。

    廖而長說，做這件事背後有個故事，他在63歲那年因心臟肥大導致心跳驟停，送醫急救，躺在醫院昏迷時有團白白的東西對他說「 阿長我今天帶你回去， 以後你要為我服務」，他納悶又不認識對方怎麼服務，結果那人手一揮，顯現出村庄土地公的樣子，還有村裡的人在歡迎他。

    他醒過來，連醫師都感到不可思議，出院後每年土地公生日就去做志工，每年過年前揮毫春聯送大家，並為返鄉過年鄉親打造一大片油菜花田，今年過年較晚，二期稻作去年底收成後，分三期灑油菜籽，有的開過花已結籽了，還有一些正在開花。

    廖而長說，這些都是他自掏腰包做，沒有政府補貼，去年很多鄉親來賞花，大家拍照玩得很開心，還有攤販來設攤，「阿公の油菜花園」看板是讀國三的孫女替他畫的，附近大同農產行老闆知道他打造油菜花田用意，免費提供幾百個麻布袋，在花田裡鋪成一條長約80公尺的小道，讓民眾可以走進花田拍照賞花，花田也不會被踩壞，讓更多人可以賞花。

    二崙鄉73歲老農廖而長連續2年為返鄉過年遊子打造5分地的花田。（記者黃淑莉攝）

    廖而長開心介紹自己打造的油菜花田及孫女為他畫的招牌。（記者黃淑莉攝）

    油菜花田整片黃色花海吸引許多路過民眾下車賞花拍照。（記者黃淑莉攝）

