蔣萬安年前魚類、果菜市場發紅包！承諾市場改建進度從速

下週迎接農曆春節，台北市長蔣萬安今（11日）清晨前往魚類批發市場、第一果菜批發市場巡視，並向各攤商拜個早年、發送紅包，不少攤商看到市長到來，紛紛熱情要求合照，或是送水果、漁獲。蔣萬安承諾，第一魚果市場未來改建進度會從速，給予攤商安全舒適的環境。

今天清晨不到五點，蔣萬安在產業局長陳俊安、市場處長黃宏光、台北農產公司董事長楊鎮浯、總經理吳芳銘、台北漁產公司董事長鄭世維、總經理施宜廷及各公會理事長陪同下，走訪魚類批發市場以和第一果菜批發市場，蔣萬安一一向攤商致意，感謝攤商天還沒亮，就早起打拼，為民眾準備新鮮漁產、蔬果，並在第一果菜批發市場土地公廟興德宮參拜。

蔣萬安也強調，第一魚果市場改建案，中央農業部允諾與北市共同補助13.69億元，未來市場改建進度會從速，將會透過各種方式，讓老闆、老闆娘都有安全舒適的工作環境，現階段會先將理貨區照明設備、冷鏈系統及停車場等持續精進。

中正萬華區市議員參選人、前北市府副發言人郭音蘭今天也前往掃市場，郭音蘭指出，去年行政院長卓榮泰、農業部長陳駿季視察第一魚果市場時承諾，中央將由農業部編列預算，補助關鍵經費13.69億中的47.5%，第一魚果市場每天供應大台北地區高達700萬人口的食材需求，隨著改建工程進入關鍵期，冷鏈設施的建置將直接影響蔬果的保鮮品質與價格穩定，而自動化拍賣系統的引進，更能有效提升交易效率，降低人力成本。

