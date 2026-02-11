寒假夢想陪跑營 台灣世界展望會帶領屏東孩子探索職涯

課程結束後，學生分組實際動手為彼此做造型。（台灣世界展望會提供）

受限於家庭經濟與成長環境，有些孩子從小缺乏自信，不知道自己擅長什麼、未來能走向哪裡，為讓他們重新認識自我、勇敢描繪未來，台灣世界展望會屏北中心利用寒假舉辦3天2夜「打造你的個人品牌－夢想陪跑營」，邀請16位屏東高中職青少年，在社工與督導陪伴下，透過職人分享與多元體驗探索興趣與優勢。

「我要當物理治療師！」、「我想當資訊工程師！」、「我要當機長！」一張張便條貼上寫著孩子們小小卻堅定的夢想，在營隊中他們把心願寫下貼在牆上，讓人看見久違的勇氣與光亮。

活動邀請IDEA共創空間主理人陳昱伶分享實務經驗，並由美學講師陳泳瑞帶領「探索個人風格：適合色系、髮妝造型」課程，引導學子透過色彩與造型認識自己、建立自信。

此外，展望會媒合王品集團西堤牛排提供職場體驗機會，讓多數從未踏入西餐廳的孩子走進外場與後廚，學習托盤服務與甜點製作，近距離認識餐飲業真實樣貌。王品西堤事業處總監徐怡靜表示，期待這個活動能為孩子們帶來未來進入職場的正向體驗，並在過程中肯定自我價值。

第一次踏入後廚的學員阿星說，很新鮮、很好玩，看到不同工作的可能。喜愛妝髮的小慈則笑說，變得更喜歡自己，更有自信。此外，餐飲科的恩恩也更確定自己的志向。展望會屏北中心督導巴孝娟指出，盼望孩子從認識自我出發，累積能力與自信，勇敢走向屬於自己的未來。

台灣世界展望會屏北中心表示，本次夢想陪跑營是由台灣世界展望會「紅包傳愛」中的「希望紅包」支持，將社會愛心化為青少年自立與職涯培力資源，陪伴孩子一步步累積實力，讓夢想不只是想像。

屏東16位高中職青年前往西堤牛排體驗學習並受邀用餐，非常珍惜難得機會。（台灣世界展望會提供）

