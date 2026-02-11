為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    春節連假 新北宜花56家代檢廠停止車輛檢驗服務

    2026/02/11 08:00 記者黃子暘／新北報導
    2月14日至22日為春節連續假日，台北區監理所指出，新北市、宜蘭、花蓮縣56家代檢廠停止車輛檢驗服務。（台北所提供）

    2月14日至22日為春節連續假日，台北區監理所指出，新北市、宜蘭、花蓮縣56家代檢廠停止車輛檢驗服務，提醒驗車定檢期限將屆滿的車主，預先安排汽車定期檢驗時間並做好車輛保養，以維持車輛安全及避免汽車逾期檢驗受罰。

    台北所表示，車輛定檢最後檢驗日於連續假期期間者，得順延至假期後第一個上班日，即為2月23日，因這次連假超過5天，車輛於2月7日至13日辦理初驗不合格者，免費覆驗1次最後日得展延至2月25日。

    台北所指出，車主驗車時，應備行車執照、汽車強制險應有30日以上效期，營業客車應投保旅客責任保險，就近至各代檢廠或各區監理所（站）辦理定期檢驗；另外，車輛定期檢驗通知單或簡訊驗車服務通知均屬「提醒」，未收到驗車通知，仍應依行車執照登載指定檢驗日期前後1個月內辦理定檢，逾10年的營業大客車或高壓罐槽車，應於指定日期前一個月內進行，避免逾期受罰。

    台北所補充，民眾可下載「監理服務」APP，直接輸入車號後即可查詢指定檢驗日期，登入會員資料後，即可綁定名下車輛。

