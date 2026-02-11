高雄興建第二條過港隧道？港務公司︰考量大眾運輸、50年內需求

既有高雄港過港隧道（黃圈）及高市府規畫的第二條過港隧道（綠圈）位置圖。（圖擷取自立法院經濟委員會考察資料）

高市府推動旗津第二過港隧道完成可行性評估，已送交通部審核。根據交通部送交立法院經濟委員會的考察資料顯示，如果高市府因觀光產業或旗津發展而需推動第二過港隧道，台灣港務公司認為，宜由高市府洽詢內政部生活圈計畫申請補助相關經費，並建議應謹慎考量大眾運輸及50年內的可能需求。

據了解，既有旗津過港隧道從1984年5月啟用，原設計使用壽年約50年，也就是2034年，但延壽工程完工後，使用壽年至少可至2049年。因此，高市府認為，規劃第二條過港隧道還有環評、綜合規畫等程序，整個工期約需10年，推算應可在第一隧道延壽年限前完成。

交通局指出，第二過港隧道預計由漁港北三路開始，穿越港區進入第四貨櫃中心、連結到旗津一路，總長度約2460公尺，經費逾100億元。

然而，交通部送交立法院經濟委員會的考察資料顯示，長榮海運四櫃裝卸作業移至七櫃，未來四櫃貨運需求不再增加，既有過港隧道容量可滿足貨運需求，未來將視隧道實際使用及定期檢測情形，適時評估啟動第二條過港隧道替代既有隧道。

如果高市府因觀光產業或旗津發展而需推動第二過港隧道，台灣港務公司認為，宜由高市府洽詢內政部生活圈計畫申請補助相關經費，並建議應謹慎考量大眾運輸及50年內的可能需求。

