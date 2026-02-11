為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    高雄興建第二條過港隧道？港務公司︰考量大眾運輸、50年內需求

    2026/02/11 07:36 記者洪定宏／高雄報導
    既有高雄港過港隧道（黃圈）及高市府規畫的第二條過港隧道（綠圈）位置圖。（圖擷取自立法院經濟委員會考察資料）

    既有高雄港過港隧道（黃圈）及高市府規畫的第二條過港隧道（綠圈）位置圖。（圖擷取自立法院經濟委員會考察資料）

    高市府推動旗津第二過港隧道完成可行性評估，已送交通部審核。根據交通部送交立法院經濟委員會的考察資料顯示，如果高市府因觀光產業或旗津發展而需推動第二過港隧道，台灣港務公司認為，宜由高市府洽詢內政部生活圈計畫申請補助相關經費，並建議應謹慎考量大眾運輸及50年內的可能需求。

    據了解，既有旗津過港隧道從1984年5月啟用，原設計使用壽年約50年，也就是2034年，但延壽工程完工後，使用壽年至少可至2049年。因此，高市府認為，規劃第二條過港隧道還有環評、綜合規畫等程序，整個工期約需10年，推算應可在第一隧道延壽年限前完成。

    交通局指出，第二過港隧道預計由漁港北三路開始，穿越港區進入第四貨櫃中心、連結到旗津一路，總長度約2460公尺，經費逾100億元。

    然而，交通部送交立法院經濟委員會的考察資料顯示，長榮海運四櫃裝卸作業移至七櫃，未來四櫃貨運需求不再增加，既有過港隧道容量可滿足貨運需求，未來將視隧道實際使用及定期檢測情形，適時評估啟動第二條過港隧道替代既有隧道。

    如果高市府因觀光產業或旗津發展而需推動第二過港隧道，台灣港務公司認為，宜由高市府洽詢內政部生活圈計畫申請補助相關經費，並建議應謹慎考量大眾運輸及50年內的可能需求。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    2026春節專區
    圖
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播