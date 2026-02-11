為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    2縣市低溫特報！今迎風面陰雨 除夕鋒面通過季風增強

    2026/02/11 06:36 即時新聞／綜合報導
    中央氣象署表示，今天迎風面桃園以北、東半部雲量偏多，基隆北海岸、東半部地區及恆春半島為陰短暫雨天氣。（資料照）

    中央氣象署表示，今天迎風面桃園以北、東半部雲量偏多，基隆北海岸、東半部地區及恆春半島為陰短暫雨天氣。（資料照）

    中央氣象署表示，今天（11日）清晨鋒面快速通過後東北季風增強，迎風面桃園以北、東半部雲量偏多，基隆北海岸、東半部地區及恆春半島為陰短暫雨的天氣，北部山區及大台北地區亦有零星降雨，其他地區仍維持多雲到晴的天氣。

    氣溫方面，清晨仍有輻射冷卻影響，中部以北及宜蘭低溫普遍為13到15度，而南部及花東則為16至18度，感受偏涼，白天高溫在北部及宜花略下降到19至22度，中南部及台東則可來到24至27度，感受較溫暖。

    此外，氣象署清晨4時36分發布低溫特報稱，輻射冷卻影響，今天清晨至上午氣溫偏低，南投縣、金門縣有10度以下氣溫發生的機率，為黃色燈號（寒冷）。

    離島天氣方面，澎湖晴時多雲，17至20度；金門晴時多雲，13至19度；馬祖多雲短暫雨，11至14度。空氣品質方面，花東空品區為「良好」等級；北部、竹苗、中部、雲嘉南、高屏、宜蘭空品區及馬祖、金門、澎湖為「普通」等級。

    明天（12日）清晨鋒面通過及東北季風增強，北部及東北部白天氣溫稍下降，各地早晚偏涼；基隆北海岸、東半部地區及恆春半島有局部短暫雨，大台北地區及北部山區有零星短暫雨，其他地區為多雲到晴。

    明天白天起東北季風減弱，各地氣溫回升，早晚仍偏涼；東半部地區及恆春半島有局部短暫雨，其他地區為多雲到晴。週五（13日）至下週日（15日，小年夜）各地大多為晴到多雲，西半部日夜溫差大；東南部地區及恆春半島有零星短暫雨，下週日東部地區亦有零星短暫雨。

    下週一（16日，除夕）另一鋒面通過及東北季風增強，北部及東北部氣溫稍下降，下週二（17日，初一）東北季風影響，北部及東北部天氣偏涼，其他地區早晚亦涼；桃園以北、東北部及東部地區有局部短暫雨，東南部地區及北部山區有零星短暫雨，其他地區為多雲到晴。

    國際都市氣象：

    亞洲、大洋洲

    美洲

    歐洲、非洲

    中國

    各地體感溫度預報 （°C） 北部 中部 南部 東部
    16 - 20 14 - 24 18 - 28 16 - 21

    今日各地天氣預報概況。（圖擷自中央氣象署網站）

    今日各地天氣預報概況。（圖擷自中央氣象署網站）

    今日各地紫外線指數預報概況。（圖擷自中央氣象署網站）

    今日各地紫外線指數預報概況。（圖擷自中央氣象署網站）

    今日各地空氣品質概況。（圖擷自環境部空氣品質監測網）

    今日各地空氣品質概況。（圖擷自環境部空氣品質監測網）

