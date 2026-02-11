為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    全台都會放晴！氣象專家曝春節大掃除「大好時機」

    2026/02/11 08:19 即時新聞／綜合報導
    氣象專家林得恩指出，週五至小年夜各地大多放晴，是年前大掃除的大好時機。（圖擷自林老師氣象站臉書）

    中央氣象署預報，今天（11日）清晨鋒面通過及東北季風增強，北部及東北部白天氣溫稍下降，各地早晚偏涼。國立台灣大學大氣科學博士林得恩指出，週五（13日）至小年夜（15日）各地多放晴，「是年前大掃除的大好時機」。

    林得恩今天在臉書粉專「林老師氣象站」發布貼文稱，週五至小年夜期間，受環境轉乾、水氣減少影響，風向轉為偏東風到東南風，台灣各地大多為晴到多雲天氣；僅台東地區及恆春半島有零星短暫陣雨機會，是年前大掃除的大好時機。

    林得恩說，目前評估週五至小年夜氣溫回暖顯著，高溫預測方面，中部以北及東半部地區23至28度之間，中南部地區高溫回升至27至30度，澎湖地區20至22度之間，金門及馬祖地區高溫則分別在19至21度、15至17度。

    林得恩表示，除夕（16日）受新一波鋒面通過及東北季風增強影響，冷空氣強度不強，台灣北部及宜蘭地區氣溫稍稍下降，其它地區早晚也轉偏涼；在迎風面的桃園以北、基隆及宜花地區轉為有局部短暫陣雨天氣，台東地區及北部山區也有零星短暫雨，其它地區則維持為多雲到晴天氣型態。

