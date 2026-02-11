02/11 各報重點新聞一覽

美國聯邦眾議院九日以三九五票贊成、兩票反對的壓倒性票數，通過「台灣保護法案」。（路透檔案照）

自由時報

395 : 2 美眾院通過「台灣保護法案」 中共犯台將被逐出金融體制

美國聯邦眾議院九日以三九五票贊成、兩票反對的壓倒性票數，通過「台灣保護法案」（PROTECT Taiwan Act），明確要求一旦台灣的安全、社會或經濟制度遭到中國威脅，美國應盡全力將中國排除於國際金融體制與組織之外，展現華府捍衛台灣及維持國際秩序的堅定決心。

請繼續往下閱讀...

詳見395 : 2 美眾院通過「台灣保護法案」 中共犯台將被逐出金融體制。

自由日日Shoot》涉詐領助理費等3案 高金素梅住辦被搜索 約談18人

七連霸無黨籍立委高金素梅昨驚傳涉貪。檢調發現，高金除涉嫌利用人頭詐領助理費、利用人頭輸入中國製快篩，還疑利用原住民多族群文化交流協會，向政府機關或公營事業詐領補助；台北地檢署昨指揮調查局國安站，兵分卅路搜索高金的住處及國會辦公室等，約談高金等十八人，朝涉犯貪污治罪條例、醫療器材管理法、刑法詐欺等罪嫌偵辦，亦將釐清快篩輸入有無中共介入情形。

詳見自由日日Shoot》涉詐領助理費等3案 高金素梅住辦被搜索 約談18人。

打著林姿妙秘書名號詐財6500萬 宜縣府專員貪污 更一審判73年2月

宜蘭縣政府前專員許智信任職期間打著縣長林姿妙秘書的名號詐騙十七人，得款六五〇〇萬元。其中七件被依刑法詐欺取財罪判刑二年六月定讞，已發監入獄；高等法院更一審昨將其餘十件改依貪污治罪條例之公務員利用職務上機會詐取財物罪，各量處七年二月至七年十月徒刑，總刑期共七十三年二月，尚未定合併應執行刑，褫奪公權五年，並追徵沒收全部犯罪所得。

詳見打著林姿妙秘書名號詐財6500萬 宜縣府專員貪污 更一審判73年2月。

聯合報

台美貿易協定掀牌倒數…美車、農產將開放 藍批黑箱

台美關稅談判進入最後階段，行政院台美經貿工作小組指出，由行政院副院長鄭麗君、行政院經貿談判辦公室總談判代表楊珍妮昨晚率隊赴美，與美方就「台美對等貿易協定」（ＡＲＴ）進行最後會議；一旦完成協定簽署，將向國人報告，並連同日前與美方簽署的投資合作備忘錄（ＭＯＵ）送國會審查。

詳見台美貿易協定掀牌倒數…美車、農產將開放 藍批黑箱。

國安辦案 高金素梅被控3罪遭搜索

台北地檢署昨天指揮調查局國安站，搜索無黨籍立委高金素梅陽明山住家及國會辦公室等處所，約談十八人；調查局指控高金素梅與助理張俊傑等人涉嫌詐領助理費、違反醫療器材管理法及詐領某協會補助款，詢後將高金等十三人依貪汙等罪嫌移送台北地檢署複訊。

詳見國安辦案 高金素梅被控3罪遭搜索。

中國時報

高金素梅遭約談 韓國瑜籲司法勿當打手

「七連霸」無黨籍原住民立委高金素梅，遭檢舉涉嫌長期以人頭詐領公費助理薪酬、違法提供原民部落及團體陸製防疫物資，更以其創辦的「台灣原住民多族群文化交流協會」浮報詐領補助款，台北地檢署10日指揮調查局國家安全維護工作站兵分30路搜索高金素梅及助理張俊傑等人住處、立法院辦公室，約談高金素梅、張俊傑共18人，國安站訊後將高金素梅13人移送北檢複訊，2人深夜10萬交保，全案依涉嫌《貪汙治罪條例》利用職務詐取財物、《醫療器材管理法》未經核准擅自輸入醫療器材、《刑法》詐欺等3罪偵辦。

詳見高金素梅遭約談 韓國瑜籲司法勿當打手。

台美關稅協定清單 最快12日攤牌

行政院副院長鄭麗君率領談判團隊10日晚間前往美國，與美國貿易代表署進行最後一次協商，預計簽署台美對等貿易協定（ART），據了解，最快12日、慢則13日，鄭麗君不排除在駐美代表處舉行記者會說明，行政院長卓榮泰擬同步在國內召開記者會，各部會已備妥說帖及社會論述，說明受衝擊產業將有的補助或協助措施。

詳見台美關稅協定清單 最快12日攤牌。

檢調昨搜索高金素梅國會辦公室，扣押一台電腦、兩個手提箱及七箱證物。（記者塗建榮攝）

宜蘭縣政府前專員許智信涉假借職務機會詐財，高院更一審昨改判，總刑期共七十三年二月。（資料照）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法