今變天！北台轉涼、迎風偶雨 專家曝2波冷空氣影響時序

颱風論壇指出，在寒流過後，北台灣氣溫震盪，預估各地稍回暖，但不代表冷空氣完全敗退，未來一週將有兩波東北季風南下，雖然冷度不強，但仍然會讓北部、東半部天氣急遽轉變。（圖擷自臉書）

氣象專家指出，今（11日）晨因「輻射冷卻」，平地低溫仍下探到10至12度，且受東北季風影響，今日北台轉涼，北海岸、東半部將有局部短暫雨，不過明日天氣好轉，週五至週日預計全台大幅度回暖，中南部高溫甚至可能逼近30度。下週一除夕又有東北季風南下，北台再轉涼，大台北、東半部轉有局部短暫雨，但其他地方持續暖熱，目前預估除夕過後的年假天氣會是偏暖為主。

「台灣颱風論壇｜天氣特急」（以下簡稱颱風論壇）發文指出，在寒流過後，北台灣氣溫震盪，預估各地稍回暖，但不代表冷空氣完全敗退，未來一週將有兩波東北季風南下，雖然冷度不強，但仍然會讓北部、東半部天氣急遽轉變，只有中南部有穩定、持續的暖熱天氣！

颱風論壇表示，未來兩波東北季風影響的時序大致如下。首先是週三至週四東北季風增強，北部、東半部再次轉為陰天偶陣雨，同時冷空氣南下，但強度不及冷氣團等級，預計會是偏涼的型態為主。中南部就幾乎沒有什麼感覺，甚至有點熱，但日夜溫差很大，請多留意。週五至週日預計全台大幅度回暖！台灣上空轉偏東風，北部、東半部放晴，明顯回溫，中南部最高溫甚至有機會逼近30度，極度適合進行年前大掃除工作。

至於下週一過後正式進入春節年假，預計除夕當天，會有另一波東北季風南下，但這波初步看起來也是不強，只有北部、宜蘭降溫偶陣雨，其他地方持續以暖熱的天氣為主。整體看來在除夕的東北季風後，年假應該是偏暖為主。

中央大學大氣系兼任副教授吳德榮今在「氣象應用推廣基金會」專欄撰文指出，因「輻射冷卻」加成，今晨平地最低溫為：南投中寮鄉10.2度，新竹關西鎮、台南楠西區10.5度，各地區的平地最低氣溫約在10至12度。今日東北季風挾少量水氣南下，北部雲量增，下午起北海岸、東半部轉有局部短暫雨，氣溫略降，北台轉涼。各地區氣溫如下：北部12至21度、中部10至26度、南部11至28度、東部11至25度。

吳德榮表示，明日各地好轉為晴時多雲，氣溫回升，東半部有局部短暫雨，機率逐漸降低。週五起至「小年夜」各地晴朗穩定、回暖如春，高溫逼近30度，適合年節前掃除，但因輻射冷卻，日夜溫差很大；金、馬及西半部清晨易起霧，應注意。

吳德榮說明，「除夕」（下週一）中午前後東北季風南下，大台北、東半部轉有局部短暫雨，北台轉涼；其他地區仍為晴時多雲、影響輕微。「年初一、二」東北季風逐日稍減弱，大台北東側、東半部偶有局部短暫雨的機率，北台仍偏涼；中南部晴時多雲、影響輕微。「年初三、四」轉偏東風，水氣漸減、氣溫逐日漸升，北部轉多雲、中南部晴朗，東半部偶有局部短暫雨的機率。

吳德榮提到，「除夕」起遇「弱冷空氣」的短波活動、各國模式模擬很不一致，顯示其不確定性大，需持續觀察。

