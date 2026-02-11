春節走進奧萬大賞櫻 享受森林療癒輕旅行

奧萬大自然景觀優美，春節舉辦「春節走進奧萬大・森林療癒」輕旅行。（林保署南投分署提供）

春節連續假期長達9天，正值奧萬大國家森林遊樂區賞櫻盛期，園區從2月17日至22日（初一至初六）舉辦「春節走進奧萬大・森林療癒」輕旅行，設計多項放鬆身心的體驗活動，讓遊客在負離子與芬多精環繞下吸收滿滿正能量，開啟嶄新的一年。

林業及自然保育署南投分署指出，奧萬大園區目前包括緋寒櫻（山櫻花）、八重櫻、霧社櫻三種櫻花接續綻放，多彩多姿的春天花卉點綴園區，美不勝收，花期預估至3月。園區也在春節期間推出森林療癒輕旅行，包括2月20日（初四）在園區大草坪舉辦「春櫻傳情」活動，邀請志工及表演團體演出，透過音樂與大自然共鳴，並向遊客傳遞祝福與正能量。

南投分署也提醒遊客，為維護奧萬大及合歡山國家森林遊樂區的遊憩品質，兩園區於小年夜（2月15日）及除夕（2月16日）因進行清潔維護工作，暫停住宿服務，並在除夕當日休園1天，大年初一早上8時起即開園迎接新春，歡迎民眾春節假期來奧萬大及合歡山走春、觀鳥、賞櫻花，迎接新春祥福之氣。此外，能高越嶺國家步道已於今年1月1日重新開放，天池山莊春節期間不打烊，正常提供住宿及餐點服務，惟春寒料峭，民眾進到山區務必做好保暖，從事登山健行活動也應養足精神，衡量體能狀況，確保安全。

奧萬大櫻花陸續綻放，是春節賞櫻放鬆身心好去處。（林保署南投分署提供）

奧萬大春節舉辦「春櫻傳情」活動，邀請志工及表演團體演出。（林保署南投分署提供）

