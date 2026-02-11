為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    春節走進奧萬大賞櫻 享受森林療癒輕旅行

    2026/02/11 06:39 記者張協昇／南投報導
    奧萬大自然景觀優美，春節舉辦「春節走進奧萬大・森林療癒」輕旅行。（林保署南投分署提供）

    奧萬大自然景觀優美，春節舉辦「春節走進奧萬大・森林療癒」輕旅行。（林保署南投分署提供）

    春節連續假期長達9天，正值奧萬大國家森林遊樂區賞櫻盛期，園區從2月17日至22日（初一至初六）舉辦「春節走進奧萬大・森林療癒」輕旅行，設計多項放鬆身心的體驗活動，讓遊客在負離子與芬多精環繞下吸收滿滿正能量，開啟嶄新的一年。

    林業及自然保育署南投分署指出，奧萬大園區目前包括緋寒櫻（山櫻花）、八重櫻、霧社櫻三種櫻花接續綻放，多彩多姿的春天花卉點綴園區，美不勝收，花期預估至3月。園區也在春節期間推出森林療癒輕旅行，包括2月20日（初四）在園區大草坪舉辦「春櫻傳情」活動，邀請志工及表演團體演出，透過音樂與大自然共鳴，並向遊客傳遞祝福與正能量。

    南投分署也提醒遊客，為維護奧萬大及合歡山國家森林遊樂區的遊憩品質，兩園區於小年夜（2月15日）及除夕（2月16日）因進行清潔維護工作，暫停住宿服務，並在除夕當日休園1天，大年初一早上8時起即開園迎接新春，歡迎民眾春節假期來奧萬大及合歡山走春、觀鳥、賞櫻花，迎接新春祥福之氣。此外，能高越嶺國家步道已於今年1月1日重新開放，天池山莊春節期間不打烊，正常提供住宿及餐點服務，惟春寒料峭，民眾進到山區務必做好保暖，從事登山健行活動也應養足精神，衡量體能狀況，確保安全。

    奧萬大櫻花陸續綻放，是春節賞櫻放鬆身心好去處。（林保署南投分署提供）

    奧萬大櫻花陸續綻放，是春節賞櫻放鬆身心好去處。（林保署南投分署提供）

    奧萬大春節舉辦「春櫻傳情」活動，邀請志工及表演團體演出。（林保署南投分署提供）

    奧萬大春節舉辦「春櫻傳情」活動，邀請志工及表演團體演出。（林保署南投分署提供）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    2026春節專區
    圖
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播