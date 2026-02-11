為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    好市多年菜前３名 過年前「最沒人」時段曝光

    2026/02/11 07:03 記者黃旭磊／台中報導
    位於南屯的好市多台中店擠滿人潮。（記者黃旭磊攝）

    下週一（16日）就是大年除夕，好市多台中店擠滿人潮採買年貨，熱心消費者分享好料心得，其中烤雞、鼎泰豐筍絲蹄膀及味丹隨緣全素猴頭菇佛跳牆，在臉書社團「Costco好市多商品消費心得分享區」被熱推，熟客透露，「除夕夜當天下午不擁擠」，每年都除夕前才去買料。

    「過年年菜推薦買什麼？」在臉書社團引起話題，好市多台灣區行銷企劃部經理劉恒嘉表示，馬年春節營業時間，除夕（16日）為上午9時至晚間6時，大年初一停業，初二（18日）賣場營業時間為上午10時至晚間9時半，方便民眾闔家採買年貨。

    位於南屯區的台中店民眾分享年貨好料，賴先生說，唯一推薦烤雞引發按讚人潮，李小姐推薦萬巒豬腳，稱「檔期有特價」，也有人質疑干貝今年超貴，蔡先生提供消息說「成本漲400-500元」，而較多人推薦的還是烤雞、鼎泰豐筍絲蹄膀及味丹隨緣全素猴頭菇佛跳牆。

    甄小姐說，除夕夜當天下午人不多，也不擁擠，每年都是當天下午去買，網友紛紛回應稱，的確是過年前「最沒人」冷門時段。

