高雄「呼嚕獸」現蹤！春節蒐集6大幻獸 搶限量公仔

杉林區「呼嚕獸」現蹤。（記者陳文嬋攝）

春節將至，高雄不只「超人力霸王」降臨，旗美6區也有幻獸現蹤，民眾探訪6大山城，蒐集6大幻獸磁鐵，一路玩樂至元宵節，完成冒險旅程任務，有機會獲得限量幻獸公仔。

高雄好山好水且物產豐饒，旗山、美濃、杉林、甲仙、六龜與內門區為觀光勝地，每年春節湧入大量人潮，民政局今年首度整合6大山城，以「山城奇幻生物」為主題，將自然地貌與地方文化，轉化為奇幻故事世界，更於6區地標佈設大型守護獸，包括美濃「花綿綿」、旗山「金蕉批」、內門「總舖獅」、杉林「呼嚕獸」、甲仙「偶呀吉」、六龜「咕朵朵」，邀請民眾深入山城探險。

民政局表示，藉由整合式行銷與故事化包裝，建立高雄山城觀光形象，民眾走訪6區指標景點，蒐集奇幻生物現身紀錄，拍照打卡完成任務，再前往合作店家，領取金屬幻獸磁鐵，蒐集全套6款磁鐵，前200人可兌換守護獸限量公仔，透過移動、停留、消費、分享的旅遊設計，鼓勵民眾跨區旅遊、延長停留深入體驗，促進在地消費，帶動觀光收益，即日起至3月3日元宵節為止。

民政局說，6大山城各具特色春節迎賓，旗山老街與香蕉產業文化聞名，美濃擁有客家聚落與田園美景，杉林賞花走訪葫蘆產業，甲仙芋筍梅等農特產結合貓咪觀光，六龜品茗、泡湯慢活療癒，內門體驗宋江陣、廟會文化與總鋪師辦桌，感受高雄山城百變風情。

民眾與「呼嚕獸」合影。（記者陳文嬋攝）

