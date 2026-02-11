為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    高雄家具暫置點堆成垃圾山 環保局揪51件開罰10萬餘元

    2026/02/11 00:19 記者陳文嬋／高雄報導
    地方暫置點堆成垃圾山影響交通，環保局加強清運，並派員嚴加取締。（鳳東里長蔡瑋寧提供）

    地方暫置點堆成垃圾山影響交通，環保局加強清運，並派員嚴加取締。（鳳東里長蔡瑋寧提供）

    春節將至，民眾年終大掃除，地方規劃家具暫置點便民，卻有許多民眾亂丟垃圾，甚至堆積成山影響交通，環保局加強清運並派員取締，2月近10天查獲51件開罰10萬多元，呼籲民眾勿亂丟垃圾。

    民眾年終大掃除，清出許多家具、床墊等，地方為方便居住巷弄民眾，規劃家具暫置點，包括鳳山區鳳山國中側門、鳳學路與中山東路二九〇巷口等，暫置廢棄家具、床墊等，由清潔隊派員集中清運。

    不料卻有許多民眾亂丟垃圾，堆積成垃圾山，造成環境髒亂，影響居住生活品質，甚至占據斑馬線等道路，影響人車通行安全；環保局昨加派人力清運，並派員加強取締。

    鳳東里長蔡瑋寧目擊外地民眾載垃圾前來亂丟，還有里民拍下民眾開貨車、騎機車來丟垃圾，蔡瑋寧呼籲民眾不要亂丟垃圾，以維護里內環境整潔，已請環保局嚴加取締，避免淪為社區髒亂點。

    環保局2月迄今10天查獲民眾亂丟垃圾51件，總計開罰10萬3200元，以前鎮區公正路與武慶一路口、左營區進學路59巷口，各查獲4件違規最多；其次為大寮區保福路37號旁查獲2件違規。

    環保局加強春節巨大垃圾清運，民眾應於13日前完成預約登記，清潔隊過年前完成清運，呼籲民眾勿亂丟垃圾，違者依違反廢棄物清理法，開罰1200至6000元，以維護市容環境。

    民眾亂丟垃圾。（記者陳文嬋攝）

    民眾亂丟垃圾。（記者陳文嬋攝）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    2026春節專區
    圖
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播