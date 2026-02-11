高雄家具暫置點堆成垃圾山 環保局揪51件開罰10萬餘元

地方暫置點堆成垃圾山影響交通，環保局加強清運，並派員嚴加取締。（鳳東里長蔡瑋寧提供）

春節將至，民眾年終大掃除，地方規劃家具暫置點便民，卻有許多民眾亂丟垃圾，甚至堆積成山影響交通，環保局加強清運並派員取締，2月近10天查獲51件開罰10萬多元，呼籲民眾勿亂丟垃圾。

民眾年終大掃除，清出許多家具、床墊等，地方為方便居住巷弄民眾，規劃家具暫置點，包括鳳山區鳳山國中側門、鳳學路與中山東路二九〇巷口等，暫置廢棄家具、床墊等，由清潔隊派員集中清運。

不料卻有許多民眾亂丟垃圾，堆積成垃圾山，造成環境髒亂，影響居住生活品質，甚至占據斑馬線等道路，影響人車通行安全；環保局昨加派人力清運，並派員加強取締。

鳳東里長蔡瑋寧目擊外地民眾載垃圾前來亂丟，還有里民拍下民眾開貨車、騎機車來丟垃圾，蔡瑋寧呼籲民眾不要亂丟垃圾，以維護里內環境整潔，已請環保局嚴加取締，避免淪為社區髒亂點。

環保局2月迄今10天查獲民眾亂丟垃圾51件，總計開罰10萬3200元，以前鎮區公正路與武慶一路口、左營區進學路59巷口，各查獲4件違規最多；其次為大寮區保福路37號旁查獲2件違規。

環保局加強春節巨大垃圾清運，民眾應於13日前完成預約登記，清潔隊過年前完成清運，呼籲民眾勿亂丟垃圾，違者依違反廢棄物清理法，開罰1200至6000元，以維護市容環境。

民眾亂丟垃圾。（記者陳文嬋攝）

