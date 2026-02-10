墾丁尼龍網困死梅花鹿惹議 墾管處：一週內清查並汰換金屬網

長角的梅花鹿遭尼龍網纏住無法脫困。（時姓民眾提供）

墾丁國家公園內梅花鹿復育有成卻爆量衍生出環境問題，為防止梅花鹿啃食作物，不少單位或農家使用尼龍網阻隔，但卻導致多隻梅花鹿困纏慘死，事件引發軒然大波，墾丁國家公園管理處（簡稱墾管處）強調，經邀請林業及自然保育署屏東分署、林試所恆春研究中心及畜試所南區分所召開專案會議，決議在一週內清查，並同時推動設施全面升級策略。

墾管處觀察園區內達3600隻的梅花鹿，在族群分布不均下與人及環境衝突越來越多，除衝出道路引發交通意外致人員受傷甚至死亡及財損外，梅花鹿也過度啃食林木幼苗及樹皮，墾管處還發現高位珊瑚礁區的珍稀植物正遭受毀滅性威脅，多處山頭生態單一化，台灣珍貴的原始林相將消失殆盡，因此有些單位或農民皆曾設置圍網保護農民心血及守護用路人安全。

不過，圍網「材質」衍生新問題，易購且易施裝的尼龍圍網成為梅花鹿大殺器，多年來陸續有民眾在分隔網下目擊因纏繞而死的鹿屍、鹿骸，因角被纏繞雖不斷跳躍企圖掙脫，最後仍因難以脫困而力盡身亡，悲慘畫面日前在網路引來軒然大波，墾管處也成眾矢之的。

墾管處獲報後即刻前往清查，將當地老舊的圍網清除，並邀集林業及自然保育署屏東分署、林試所恆春研究中心及畜試所南區分所召開專案會議，決議採取「即時清查改善」與「設施全面升級」雙軌併行的應變策略，現圍網方向不變，但將全面推動轉型為金屬菱形鐵絲網，並在高位珊瑚礁等特殊地形精進圍網架設標準，確保生態保育與實務需求達成最佳平衡。

墾管處強調，會議中達成共識，各機關配合一週內完成清查老舊破損的尼龍圍網並立即拆除，並將全面汰換能大幅減少受困的金屬材質菱形鐵絲網，至於高位珊瑚礁等崎嶇地形將嚴選「細網目」且裝設時「務必繃緊」確保安全，此外將強化巡護與通報；墾管處也呼籲，若民眾在園區內發現野生動物受困於圍網，請切勿自行處理以免發生危險或造成動物二次傷害，並務必第一時間撥打墾管處專線（088861321），將即刻派專業人員前往清除。

長角的梅花鹿遭尼龍網纏而死亡。（時姓民眾提供）

墾管處巡查發現仍有不少圍網未更新為金屬製。（墾管處提供）

