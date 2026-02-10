實現醫療平權！恆春旅遊醫院心導管中心 黃金時間搶人

恆旅醫心導管團隊及院長蔡昌宏（右）。（恆旅醫提供）

為提升屏東南端醫療可近性與完整性，恆春旅遊醫院（簡稱恆旅醫）今天對外發表心導管室成立及牙科醫療服務成果，展現在急重症搶救、器官捐贈推動及長者口腔照護上的實質進展，並邀請縣長周春米、立委徐富癸及在地仕紳參與，將實質提升的醫療環境成果展現，恆旅醫指出，民眾在熟悉的土地上，也能獲得即時且有品質的醫療服務。

恆旅醫新院落成後，屏東縣政府及衛福部積極爭取更多的人力及設備進駐恆旅醫，其中去年5月、7月分別成立心導管中心及牙科，皆為恆春半島提供更全面的醫療量能，尤其心導管中心在啟用後，不到1個月即接到OHCA（到院前心跳停止）緊急個案，經團隊全力搶救並完成心導管相關處置後，最終由家屬同意進行器官捐贈，讓生命以另一種方式延續，對恆春半島醫療時間急症處置是別具意義。

請繼續往下閱讀...

心臟內科主治醫師紀乃宇今天擔任成果發表的主講人，他除分享啟用至今的緊急心導管手術達77件外、其他血管治療案164件外，分享救人救命過程令人動容，突顯恆春半島如今擁有專業設備及醫護團隊的難能可貴，病患最危急時刻不必奔波就在在地進行急症醫療，成為照料恆春人的前線。

他說，曾有54歲的中年男性，在家時因急劇的胸痛而到恆旅醫急診，到院時心跳僅剩40下左右，且已呈現休克及合併呼吸衰竭，經緊急心導管治療、置放支架，同時完成主動脈內氣球幫浦置放，術後病人順利移除各項維生系統出院，現於門診追蹤。亦曾有中年女性患有多重慢性病如糖尿病、高血壓等，並為心血管疾病血液透析個案，因周邊動脈梗塞至心臟內科門診就醫，心內醫師利用微導管治療，將右小腿處後脛動脈打通，病患右下肢血流改善，傷口完全癒合免去截肢之苦。

周春米則是感謝恆旅醫將人才及醫護為在地民眾打造令人安心的醫療環境，讓有需要民眾不必遠赴外縣市在地即可完成評估與治療，她說，以往心導管至少都要送到枋寮以北的醫院，但救命黃金時間是分秒必爭，在地的專業醫療設施、人力是鄉親的最大保障。

恆旅醫今天舉辦成果發表，縣長周春米、立委徐富癸等前往見證。（恆旅醫提供）

恆旅醫今天舉辦成果發表。（記者陳彥廷攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法