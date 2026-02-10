從南美館到南國美 蕭瓊瑞看台灣美術館新使命

國立成功大學歷史系名譽教授蕭瓊瑞對南國美表達肯定與期待。（記者洪瑞琴攝）

從最早期參與台南市美術館籌備的前南市文化局長、國立成功大學歷史系名譽教授蕭瓊瑞，看著南美2館移作為國家級美術館「台南國家美術館」（簡稱南國美），對其成立深感肯定，也提出期待。

蕭瓊瑞認為，美術館越多對台灣文化與知識水平都是好事。他指出，過去幾乎每個縣市都在成立美術館，這反映了文化普及化的趨勢，但他同時提醒，不要「大家做一樣的事」。許多美術館看到別人收藏或策展內容就盲目跟進，甚至把收集作品「一定要放我家」視為必須，這其實是錯誤。他認為，美術館應發展自己的視角，例如近現代美術可以提供新的觀點，透過互相辯論來提升學術水平，讓展覽更有深度。

對於台南國家美術館，蕭瓊瑞期許這不是單純的管轄權轉移，而是「觀點上的轉移」，要補足地方美術館未涵蓋的特色。他舉例，新竹縣美術館完整挖掘藝術家蔡蔭棠的作品，完成「歸鄉」使命地方特色。南國美初期以近現代美術為主軸，他認為，這就像法國奧賽美術館收藏印象派作品，不削弱羅浮宮地位。南國美可借用北美館、國美館資源，但仍可發展自己的策展角度與方法，建立特色。

此外，蕭瓊瑞強調，南國美館不應只限於「台灣本土」概念，而要突破狹隘的族群框架。台灣已是一個完整的國家，美術館應以更開放的視野呈現近現代美術。南國美若能成為地方美術館的「火車頭」，將帶動全台各地美術館發展各自特色，讓台灣美術生態更豐富、更多元，也讓展覽不再只是收藏，而是學術交流與觀點碰撞的舞台。

蕭瓊瑞的觀點清楚表達出，他對台南國家美術館的期待不只是硬體與行政，更是文化深度、策展特色，以及對台灣藝術發展的長遠影響。

原台南市美術館2館今年起由「台南國家美術館」籌備處接手營運。（記者洪瑞琴攝）

