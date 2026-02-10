為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    ChatGPT開始測試投放廣告 OpenAI：不會影響回答

    2026/02/10 22:46 中央社
    人工智慧（AI）公司OpenAI已經開始在其聊天機器人ChatGPT的免費版、最低付費版中測試投放廣告。（歐新社）

    人工智慧（AI）公司OpenAI已經開始在其聊天機器人ChatGPT的免費版、最低付費版中測試投放廣告。（歐新社）

    人工智慧（AI）公司OpenAI已經開始在其聊天機器人ChatGPT的免費版、最低付費版中測試投放廣告，該公司押注用戶不會介意這些干擾，在成本飆升情況下尋求開創更多收益。

    法新社報導，OpenAI今天表示，這項測試將針對美國登入的成年用戶，「涵蓋免費和Go訂閱方案」。Go訂閱方案在美國的費用為每月8美元。

    OpenAI近10億用戶中僅有極小比例付費使用其高級訂閱服務，而相關服務將維持無廣告。

    該公司表示：「廣告不會影響ChatGPT給您的答覆內容，您的ChatGPT對話內容也將對廣告主保密。」

    自從2022年ChatGPT推出以來，OpenAI進行多輪融資，估值飆升至5000億美元。有分析師預期，公司未來有可能以1兆美元估值上市。

    不過這家ChatGPT開發商消耗現金速度驚人，主要用於維持服務所需的強大運算能力。

    其執行長阿特曼（Sam Altman）長期以來表達對廣告的反感，認為廣告可能會讓人對ChatGPT的內容產生不信任感。

    他的立場急轉彎，週末還引來競爭對手Anthropic冷嘲熱諷。Anthropic在職業美式足球聯盟NFL年度冠軍戰超級盃（Super Bowl）期間首度推出廣告，強調旗下聊天機器人Claude將維持無廣告。

    OpenAI 9日在官方部落格宣布，已在美國開始於ChatGPT的免費版測試廣告機制。（下載自官方部落格）

    OpenAI 9日在官方部落格宣布，已在美國開始於ChatGPT的免費版測試廣告機制。（下載自官方部落格）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    2026春節專區
    圖
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播