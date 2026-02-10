「桃園設計庫」喬遷搬進青年局 打造設計人才孵化基地

「桃園設計庫」今起喬遷新址至青年局2樓啟動營運。（記者李容萍攝）

桃園市政府青年事務局扶植青年創意產業培育設計人才，自2021年起營運「桃園設計庫（Taoyuan Design Cool）」，今（10）起喬遷新址至青年局2樓啟動營運，新基地有13組團隊進駐，將持續推出多元策展、講座與媒合活動，強化與產業及社會連結。

桃園設計庫原址位於新明市場大樓6樓，提供創意工作者優質的工作空間與場地，並開設多元創業輔導與培力課程。但因該市場大樓鑑定為海砂屋且結構劣化嚴重，桃園市政府將拆除重建，桃園設計庫因此遷移至青年局的新址。

青年局長侯佳齡表示，桃園設計庫為桃園市重要的設計共創基地，長期扮演青年設計人才與創意工作者的核心聚點與孵化場域。基地提供進駐辦公空間、共享工作區、共創交流場域、多功能展演空間及系統化培力課程資源，協助青年從創意發想、原型測試到市場落地，逐步建立專業能力與產業連結。基地新址在空間規劃上更強調開放性與互動性，打造適合討論、展演與協作的場域，提升團隊跨域合作效率。

侯佳齡提到，桃園設計庫不只是單純的辦公場域，更是青年設計人才彼此交流、相互激盪創意、累積實務經驗與拓展市場的重要平台。透過系統化輔導機制與跨局處資源整合，協助青年釐清商業模式、強化品牌定位、提升設計轉譯能力，並創造與企業端對接的實質合作機會，讓設計力不只是創作，而是能轉化為產業價值並提升城市競爭力。

侯佳齡強調，基地新址的啟用代表桃園對青年設計的長期投資與支持，期待對設計與創意充滿熱忱的青年加入桃園設計庫行列，無論平面設計、產品設計、數位媒體、品牌策劃或跨域創作團隊，都能在此找到資源與夥伴，共同以設計翻轉城市想像，為桃園注入源源不絕的創新能量。

未來桃園設計庫將持續推動設計講座、實作工作坊、成果展覽與企業媒合活動，促進設計、品牌、影像、科技與地方產業等跨域合作，持續形塑桃園設計產業發展新動能，帶動城市創新與產業升級。

