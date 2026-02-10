黃偉哲探訪樂天巨人春訓 發紅包送台南美食傳遞年味

台南市長黃偉哲（左）致贈紅包給樂天巨人隊團長朴晙奕（右），祝福球團新賽季馬到成功。（南市體育局提供）

迎新春、送祝福，台南市長黃偉哲特別探訪韓國職棒樂天巨人隊（Lotte Giants），向遠道而來的球隊拜年、送紅包，讓春訓期間的台南多了一抹年節暖意。

樂天巨人隊本季來台南春訓，全隊80餘人入住晶英酒店。黃偉哲於昨（9）日晚餐前前往探訪，與團長朴晙奕、教練團及隊職員親切寒暄，關心球隊訓練與生活適應情況，並致贈台南紀念品與美食，傳遞濃濃台南味。雖然韓國沒有農曆春節習俗，黃偉哲仍以台灣傳統拜年方式，祝福球隊新球季「屢戰屢勝、馬到成功」，希望球員們在春訓收穫滿滿，也能在開季後展現最佳狀態。

黃偉哲表示，體育無國界，透過棒球交流拉近城市與城市、國家與國家距離。樂天巨人隊團長朴晙奕也回應，球員很喜歡亞太球場品質與台南氣候，許多球員期待未來持續來台南春訓。

體育局長陳良乾表示，韓國職棒球隊來台南春訓，不僅促進技術與戰術交流，也是跨文化互動契機。市府期盼透過國際運動團隊的到來，讓選手體驗台南城市風貌與飲食文化，市民也能近距離感受職棒魅力，進一步提升台南城市品牌形象，將體育打造成城市外交的橋梁。

體育局強調，將持續精進場館與服務，打造國際水準運動環境，讓春訓不只是專業訓練，更是一段溫暖難忘的國際交流。

樂天巨人棒球隊隊長田峻（右）與市長黃偉哲（左）致意互動。（南市體育局提供）

