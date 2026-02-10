為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    RICHCLUB會員捐點獻愛 澎坊免稅店贈10萬元家電助家扶換新

    2026/02/10 22:32 記者劉禹慶／澎湖報導
    澎坊免稅商店點點幸福，捐贈家電用品給澎湖家扶中心。（澎湖家扶中心提供）

    澎坊免稅商店點點幸福，捐贈家電用品給澎湖家扶中心。（澎湖家扶中心提供）

    農曆春節將至，澎坊免稅商店於新春前夕推動「點點幸福」公益計畫，邀請RICHCLUB會員透過「捐點獻愛」的方式，將募集到的會員點數化為愛心行動，今（10）日由澎坊免稅商店楊智超副總經理、張春美副理、陳麗霞組長及5位愛心志工，將所募得的會員點數，轉為價值近10萬元的家電用品，送至澎湖家扶中心。

    澎湖家扶希望學園是澎湖家扶中心推展失依兒少服務的庇護機構，已成立20多年，兒少居住空間的多項家電設備已使用長達10~15年，有汰換需求，澎坊免稅商店的「點點幸福」公益計畫為失依兒少募得大同電鍋2台、直立式冷凍櫃1台、洗脫烘衣機1台，為兒少的日常生活帶來即時又實用幫助。

    對此，澎湖家扶中心陳玉如主任表示，感謝澎坊免稅商店推動「點點幸福」公益計畫，也非常感謝每位捐贈點數的RICHCLUB會員，給予失依兒少生活上的關懷與照顧，補充日常生活所需的實用家電，有助其在舒適的生活空間下，更安心、穩定地生活。

    失依兒少離家來到希望學園的生活適應相當不易，除了給予無微不至的陪伴與理解，亦需一段很長的復原期，邀請社會大眾一同給予關懷與支持，陪伴這群受傷的孩子重拾生活的信心。（郵局劃撥帳號：42328816，戶名：澎湖家扶希望學園）

    10萬元購買電器用品，提供澎湖家扶中心學園使用。（澎湖家扶中心提供）

    10萬元購買電器用品，提供澎湖家扶中心學園使用。（澎湖家扶中心提供）

